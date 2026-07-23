Recept za savršene bijele lazanje: Specijalitet nakon kojeg ćete polizati prste

Nagrađivana autorica kuharica i kulinarska zvijezda društvenih mreža, Carolina Gelen, ponovno je oduševila jednostavnim, ali elegantnim receptom koji slavi okuse sezone. Podijelila je recept za bijele lazanje s tikvicama, jelo koje spaja tradiciju s modernim pristupom i naglašava korištenje svježih, sezonskih namirnica.

Recept za bijele lazanje s tikvicama

Sastojci:

Za lazanje:

1 pakiranje listova za lazanje (cca 250 g)

2-3 srednje velike tikvice (zukini i/ili žute tikvice)

150 g parmezana, svježe naribanog

250 g mozzarelle, narezane na ploške ili naribane

Maslinovo ulje

Sol, svježe mljeveni papar

Za bešamel umak s češnjakom:

1 litra punomasnog mlijeka

80 g maslaca

80 g glatkog brašna

3-4 režnja češnjaka, sitno sjeckana

Prstohvat muškatnog oraščića (prema želji)

Korica 1 limuna (prema želji)

Priprema korak po korak:

Priprema tikvica: Tikvice operite i narežite na tanke ploške pomoću mandoline ili oštrog noža. Posložite ih na papirnate ručnike, lagano posolite i ostavite 15-20 minuta da puste višak vode. Zatim ih dobro osušite papirnatim ručnicima. Na malo maslinovog ulja kratko ih prepecite s obje strane na tavi dok lagano ne omekšaju i dobiju boju. Maknite s vatre i ostavite sa strane. Priprema bešamel umaka: U loncu otopite maslac na srednje jakoj vatri. Dodajte sitno sjeckani češnjak i pirjajte ga tridesetak sekundi dok ne zamiriše, pazeći da ne zagori. Dodajte brašno i miješajte pjenjačom oko minute. Postupno, uz stalno miješanje, ulijevajte mlijeko kako biste izbjegli grudice. Kuhajte umak 10-15 minuta na laganoj vatri, povremeno miješajući, dok se ne zgusne. Maknite s vatre, začinite solju, paprom i, po želji, svježe naribanim muškatnim oraščićem i koricom limuna. Slaganje lazanja: Pećnicu zagrijte na 190 °C. Dno posude za pečenje (cca 20x30 cm) premažite tankim slojem bešamel umaka. Na umak položite prvi sloj listova za lazanje. Prekrijte ih slojem bešamela, zatim rasporedite dio pripremljenih tikvica te pospite parmezanom. Ponavljajte postupak: listovi za lazanje, bešamel, tikvice, parmezan, dok ne potrošite sve sastojke. Završite sa slojem listova za lazanje, obilno ga premažite preostalim bešamelom i pospite ostatkom parmezana i mozzarellom. Pečenje: Lazanje pecite u zagrijanoj pećnici oko 30-40 minuta, odnosno dok površina ne postane zlatno smeđa. Prije rezanja i posluživanja, ostavite lazanje da odstoje desetak minuta.

Povratak korijenima s modernim zaokretom

Gelenin pristup jelu oslanja se na jednostavnost i kvalitetu sastojaka, prvenstveno na ljetne tikvice poput zukini i žutih tikvica, koje su, kako navodi, na vrhuncu sezone. Rezultat su sočne i zlatno zapečene lazanje koje izgledaju neodoljivo.

Ovaj vegetarijanski pristup jelu zapravo je povratak samim počecima lazanja. Iako ih danas često povezujemo s mesnim umakom, prvotni talijanski recepti bili su bez mesa i sastojali su se od slojeva tjestenine, povrća i sira.

POGLEDAJTE GALERIJU