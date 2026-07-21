Recept slavnog talijanskog chefa: Klasičnu tjesteninu pretvorio u jedan poseban rižoto

Chef Sebastian Fitarau dekonstruirao je jedan od najpoznatijih sicilijanskih recepata i pretvorio ga u jelo koje oduzima dah. Inspiraciju je dobio iz klasične talijanske tjestenine "alla Norma", te skuhao kremasti rižoto od patlidžana.

Recept za rižoto od patlidžana

Sastojci:

Patlidžan

Carnaroli riža za rižoto

Povrtni temeljac

Kremasti kozji sir

Maslac

Parmezan

Sol i papar

#risotto #eggplant #siciliancuisine #foodie ♬ Piano instrument: Jazzy, fashionable(155028) - HomeMadeGarbage @giallolovesitaly A Sicilian classic, reimagined in the creamiest way 🍆✨ Velvety eggplant folded into risotto, sweet roasted tomatoes, tangy goat cheese, and crispy eggplant skin for the perfect contrast. @Sebastian Fitarau Would you try this risotto twist on Pasta alla Norma? 😍👇 Ingredients 1 cup Carnaroli rice (180 g) 1 medium eggplant ⅔ cup cherry tomatoes (100 g) 1 garlic clove Fresh basil, to taste 1½ tablespoons butter (20 g) ⅓ cup grated Parmesan cheese (30 g) 3 tablespoons goat cheese (50 g) 1 tablespoon + 2 teaspoons milk (or goat milk, preferably) (25 g) Salt, to taste Black pepper, to taste Extra-virgin olive oil, to taste Vegetable broth, as needed for cooking the risotto Instructions Season the cherry tomatoes with olive oil, salt, pepper, basil, and the garlic clove. Place them on a baking sheet along with the eggplant and roast in a convection oven at 350°F (180°C) for 20 minutes. Remove the tomatoes, discard the garlic, and blend the tomatoes until smooth and creamy. Continue cooking the eggplant for 10 more minutes, or until very soft. Slice open the eggplant and carefully remove the flesh from the skin. Spread the eggplant skin on a baking sheet lined with parchment paper and dry it in a static oven at 340°F (170°C) for about 10 minutes, until crispy. Blend the eggplant flesh with a drizzle of olive oil, salt, and pepper until smooth. In a small bowl, whisk together the goat cheese and milk until smooth. If the mixture is too thick, add a little more milk. Toast the rice in a dry saucepan with a pinch of salt. Begin adding vegetable broth gradually and cook for 12 minutes. Stir in the eggplant cream and continue cooking until the rice is done, adding more broth as needed. Remove from the heat and finish the risotto by stirring in the butter and Parmesan cheese. Plate the risotto and top with the tomato sauce, goat cheese mixture, crumbled crispy eggplant skin, and fresh basil leaves. #giallolovesitaly

Priprema korak po korak:

Pripremite patlidžan: Umjesto prženja, patlidžan ispecite u pećnici dok ne omekša u potpunosti. Napravite kremu i hrskavu koricu: Kada je patlidžan pečen, pažljivo odvojite njegovo meso od kore. Meso izmiksajte u baršunastu kremu koja će poslužiti kao osnova za bogati okus rižota. Iskoristite koru: Koru patlidžana nemojte baciti. Vratite je u pećnicu i sušite dok ne postane hrskava poput čipsa. Kasnije ćete je izmrviti preko gotovog jela za iznenađujuću teksturu. Skuhajte rižoto: Na malo masnoće tostirajte rižu. Postupno, kutlaču po kutlaču, dodajte vrući temeljac, neprestano miješajući. Pustite da riža upije tekućinu prije dodavanja nove. Spojite okuse: Nekoliko minuta prije nego što je riža kuhana "al dente", umiješajte kremu od patlidžana. Završite s tehnikom "mantecatura": Maknite rižoto s vatre te u njega energično umiješajte komadić maslaca i svježe naribani parmezan dok ne dobijete savršeno kremastu teksturu. Poslužite: Rižoto poslužite odmah. Preko svake porcije izmrvite hrskavu koru patlidžana i dodajte malo kremastog kozjeg sira, koji će jelu dati blagu kiselost i dodatnu kremoznost.

Od operne arije do kulinarske majstorije

Originalna Pasta alla Norma, jelo koje potječe iz sicilijanskog grada Catanije, sastoji se od tjestenine, umaka od rajčice, prženih patlidžana, slanog sira ricotta, salate i svježeg bosiljka. Legenda kaže da je ime dobila po slavnoj operi "Norma" skladatelja Vincenza Bellinija, rođenog upravo u Cataniji. Kada je talijanski pisac Nino Martoglio kušao jelo, navodno je uzviknuo: "Ovo je prava 'Norma'!", uspoređujući savršenstvo okusa s remek-djelom klasične glazbe.

Chef Sebastian Fitarau, koji kuha za GialloZafferano, vodeći talijanski kulinarski medijski brend, odlučio je odati počast ovom klasiku na svoj način.

Tajna je u detaljima i savršenoj riži

Kao što svaki majstor rižota zna, odabir prave riže ključan je za uspjeh. Fitarau koristi sortu Carnaroli, poznatu kao "kraljicu za rižoto". Zbog visokog udjela škroba, ova riža tijekom kuhanja otpušta kremastu teksturu, dok zrno ostaje čvrsto i "al dente".

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