Hladna juha od krastavca i avokada gotova je za 15 minuta, a hrskavi dodatak samo je bonus

Na popularnom TikTok kanalu koji okuplja ljubitelje hrane pojavio se recept idealan za vruće dane. Profil "Viral Recipes", poznat po dijeljenju jednostavnih i vizualno privlačnih jela, predstavio je kremastu hladnu juhu koja ne zahtijeva kuhanje i gotova je za samo petnaest minuta, a osvaja svježinom i jednostavnošću pripreme.

Recept za hladnu juhu od krastavca i avokada

Sastojci:

Za juhu:

2 krastavca

2 avokada

svježi peršin

svježa metvica

sok limete

1 šalica grčkog jogurta

Za hrskavi prilog:

baguette

maslac

naribani sir Asiago

Za posluživanje:

grčki jogurt

sok limete

Priprema korak po korak:

Pripremite juhu: Ogulite i nasjeckajte dva krastavca. U blender stavite krastavce, dva avokada, svježi peršin, metvicu, sok limete i šalicu grčkog jogurta. Miksajte sve sastojke dok ne dobijete glatku, blijedozelenu kremu. Pripremite prilog: Baguette narežite na kriške, premažite ih maslacem i pospite naribanim sirom Asiago. Pecite u pećnici dok ne postanu zlatno-smeđe i hrskave. Poslužite: Hladnu juhu poslužite u zdjelicama. Prelijte je jednostavnim umakom od grčkog jogurta i soka limete te poslužite uz topli, hrskavi baguette sa sirom.

Idealno za vruće dane

Osim što je brza i osvježavajuća, ova juha je i nutritivno bogata. Krastavci, koji se sastoje od otprilike 96 posto vode, izvrsni su za hidrataciju, dok avokado osigurava zdrave mononezasićene masti, vlakna i vitamine. Grčki jogurt, s druge strane, daje juhi kremastu teksturu te je obogaćuje proteinima i probioticima, čineći je potpunim i uravnoteženim obrokom.

#cucumber #avocado #blendersoup #blender #summer #soup ♬ original sound - Viral Recipes @recipes Cool, creamy, and ready in 15 — this cucumber avocado blender soup will be your new go-to summer dish. 🥒🥑 Ingredients: Soup 2 English cucumbers, peeled and chopped 2 avocados, peeled and pitted ¼ bunch fresh parsley ¼ bunch fresh mint Juice of 1 lime 1 cup Greek yogurt Kosher salt and freshly ground black pepper Garnishes 1 baguette, halved horizontally 3 tablespoons soft unsalted butter 1⅓ cups shredded Asiago cheese ½ cup Greek yogurt Juice of 2 limes Directions: 1. Make the Soup: In a blender, puree the cucumbers, avocado, parsley, mint, lime juice and Greek yogurt until smooth. Season with salt and pepper. 2. Make the Garnishes: Preheat the oven to 425°F. Place the baguette, cut sides up, on a parchment-lined baking sheet. Butter the baguette and top with the Asiago cheese. Bake until the cheese is fully melted and golden brown, 10 to 12 minutes. 3. Meanwhile, in a small bowl, whisk together the Greek yogurt and lime juice. 4. Serve the soup topped with the lime yogurt and with the warm, cheesy baguette on the side. #summerrecipes

Ovaj recept savršeno se uklapa u rastući trend konzumacije hladnih juha tijekom ljeta, oživljavajući tradiciju jela poput španjolskog gazpacha ili francuskog vichyssoisea u modernom i praktičnom obliku. Reakcije pratitelja su pozitivne, a mnogi su u komentarima izrazili želju da isprobaju recept, dok je jedan korisnik predložio i svoju verziju: "S nekoliko jalapeño papričica bilo bi još bolje".

Hrskavi dodatak s talijanskim štihom

Ono što ovaj jednostavan recept podiže na višu razinu je hrskavi prilog - prepečeni baguette sa sirom. No, nije riječ o bilo kojem siru. Autori preporučuju korištenje talijanskog sira Asiago, koji jelu daje poseban, bogatiji okus. Ovaj detalj pretvara juhu u konkretniji obrok s divnim kontrastom kremaste teksture juhe i hrskavosti kruha.

Sir Asiago potječe s istoimene visoravni u sjeveroistočnoj Italiji, a njegova proizvodnja seže čak u deseto stoljeće. Posjeduje zaštićenu oznaku izvornosti (DOP), što znači da se pravi Asiago može proizvoditi samo na tom specifičnom geografskom području. Njegov blago orašast okus savršeno se nadopunjuje sa svježinom krastavca i kremastom teksturom avokada.

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