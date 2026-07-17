Hladna juha od krastavca i avokada gotova je za 15 minuta, a hrskavi dodatak samo je bonus
Osim što je brza i osvježavajuća, ova juha je i nutritivno bogata. Krastavci, koji se sastoje od otprilike 96 posto vode, izvrsni su za hidrataciju, dok avokado osigurava zdrave mononezasićene masti, vlakna i vitamine
Na popularnom TikTok kanalu koji okuplja ljubitelje hrane pojavio se recept idealan za vruće dane. Profil "Viral Recipes", poznat po dijeljenju jednostavnih i vizualno privlačnih jela, predstavio je kremastu hladnu juhu koja ne zahtijeva kuhanje i gotova je za samo petnaest minuta, a osvaja svježinom i jednostavnošću pripreme.
Recept za hladnu juhu od krastavca i avokada
Sastojci:
Za juhu:
- 2 krastavca
- 2 avokada
- svježi peršin
- svježa metvica
- sok limete
- 1 šalica grčkog jogurta
Za hrskavi prilog:
- baguette
- maslac
- naribani sir Asiago
Za posluživanje:
- grčki jogurt
- sok limete
Priprema korak po korak:
- Pripremite juhu: Ogulite i nasjeckajte dva krastavca. U blender stavite krastavce, dva avokada, svježi peršin, metvicu, sok limete i šalicu grčkog jogurta. Miksajte sve sastojke dok ne dobijete glatku, blijedozelenu kremu.
- Pripremite prilog: Baguette narežite na kriške, premažite ih maslacem i pospite naribanim sirom Asiago. Pecite u pećnici dok ne postanu zlatno-smeđe i hrskave.
- Poslužite: Hladnu juhu poslužite u zdjelicama. Prelijte je jednostavnim umakom od grčkog jogurta i soka limete te poslužite uz topli, hrskavi baguette sa sirom.
Idealno za vruće dane
Osim što je brza i osvježavajuća, ova juha je i nutritivno bogata. Krastavci, koji se sastoje od otprilike 96 posto vode, izvrsni su za hidrataciju, dok avokado osigurava zdrave mononezasićene masti, vlakna i vitamine. Grčki jogurt, s druge strane, daje juhi kremastu teksturu te je obogaćuje proteinima i probioticima, čineći je potpunim i uravnoteženim obrokom.
Ovaj recept savršeno se uklapa u rastući trend konzumacije hladnih juha tijekom ljeta, oživljavajući tradiciju jela poput španjolskog gazpacha ili francuskog vichyssoisea u modernom i praktičnom obliku. Reakcije pratitelja su pozitivne, a mnogi su u komentarima izrazili želju da isprobaju recept, dok je jedan korisnik predložio i svoju verziju: "S nekoliko jalapeño papričica bilo bi još bolje".
Hrskavi dodatak s talijanskim štihom
Ono što ovaj jednostavan recept podiže na višu razinu je hrskavi prilog - prepečeni baguette sa sirom. No, nije riječ o bilo kojem siru. Autori preporučuju korištenje talijanskog sira Asiago, koji jelu daje poseban, bogatiji okus. Ovaj detalj pretvara juhu u konkretniji obrok s divnim kontrastom kremaste teksture juhe i hrskavosti kruha.
Sir Asiago potječe s istoimene visoravni u sjeveroistočnoj Italiji, a njegova proizvodnja seže čak u deseto stoljeće. Posjeduje zaštićenu oznaku izvornosti (DOP), što znači da se pravi Asiago može proizvoditi samo na tom specifičnom geografskom području. Njegov blago orašast okus savršeno se nadopunjuje sa svježinom krastavca i kremastom teksturom avokada.
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