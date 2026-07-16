Napravite ljetni smoothie po receptu fitness trenerice Sare: 'Održava osjećaj sitosti'

Smoothieji su posljednjih godina postali jedan od najpopularnijih izbora za brz i hranjiv obrok. Osim što se pripremaju u svega nekoliko minuta, mogu biti odličan izvor vitamina, minerala, vlakana i proteina, ovisno o odabiru sastojaka.

Kako bi pružili dugotrajniji osjećaj sitosti i dovoljno energije, važno je kombinirati voće s izvorom proteina i složenih ugljikohidrata. Upravo takva kombinacija može biti prikladan izbor za doručak, međuobrok ili obrok nakon tjelesne aktivnosti.

Studentica nutricionizma, inženjerka prehrambene tehnologije, autorica knjige o prehrani sportaša Food & Focus i certificirana fitness trenerica, Sara Kostović donosi za Net.hr recept za osvježavajući ljetni smoothie koji spaja jednostavne sastojke u ukusan i nutritivno uravnotežen napitak. Kostović poseban interes usmjerava na praktičnu primjenu znanstveno utemeljenih prehrambenih preporuka u svakodnevnom životu, s ciljem da zdrava prehrana bude jednostavna, održiva i ukusna.

Foto: Privatna arhiva

Recept za ljetni smoothie

"Ovaj smoothie odličan je izbor za doručak ili međuobrok jer u jednoj čaši objedinjuje kvalitetne bjelančevine, složene ugljikohidrate, prehrambena vlakna i vitamine. Skyr osigurava visok udio proteina koji pridonose duljem osjećaju sitosti i očuvanju mišićne mase, dok zobene pahuljice osiguravaju beta-glukane - topljiva vlakna koja povoljno djeluju na probavu, regulaciju glukoze u krvi i razinu kolesterola. Jabuka i kivi doprinose unosu vitamina, minerala i antioksidansa, pri čemu je kivi posebno bogat vitaminom C koji podržava normalnu funkciju imunološkog sustava", objašnjava inženjerka prehrambene tehnologije Kostović.

Foto: Privatna arhiva

Sastojci:

1 jabuka

1 kivi

2 žlice zobenih pahuljica

2 žlice posnog sira ili skyra

2 kapi ekstrakta od vanilije

led

1 dcl bademovog mlijeka (po potrebi dodati i malo vode)

Foto: Privatna arhiva

Postupak:

Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatku i kremastu teksturu. Ako je smoothie pregust, dodajte još malo mlijeka ili vode i kratko ponovno izmiksajte. Poslužite odmah, dok je dobro ohlađen.

"Ako smoothie konzumirate prije treninga, preporučuje se popiti ga 60 do 90 minuta ranije kako bi organizam imao dovoljno vremena za probavu i iskorištavanje energije. Nakon treninga može poslužiti kao kvalitetan obrok za oporavak zahvaljujući kombinaciji proteina i ugljikohidrata. Za dodatnu nutritivnu vrijednost možete dodati žličicu mljevenih lanenih ili chia sjemenki, čime ćete povećati unos omega-3 masnih kiselina i vlakana", savjetuje Sara Kostović.

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