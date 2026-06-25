Recept za ljetni napitak podijelio internet: Jedan je sastojak izazvao burnu raspravu

Popularna stranica za recepte Allrecipes na društvenim mrežama je podijelila ideju za savršeno ljetno osvježenje - kremastu limunadu s jagodama koja se priprema u trenu. Video prikazuje jednostavan postupak koji obećava ukusan napitak idealan za vruće dane. No, iako se na prvu čini kao još jedan u nizu ljetnih recepata, jedan je detalj izazvao burnu raspravu među pratiteljima i potaknuo lavinu komentara.

Recept za kremastu limunadu s jagodama

Sastojci:

Smrznute jagode

Voda

Led

Zaslađeno kondenzirano mlijeko

1 cijeli limun

Priprema korak po korak:

Operite limun i nasjeckajte ga na komade. Nije potrebno guliti koru. U blender stavite nasjeckani limun, smrznute jagode, zaslađeno kondenzirano mlijeko, vodu i led. Miksajte sve sastojke dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu. Poslužite odmah i uživajte u svom osvježavajućem napitku.

Cijeli limun u blenderu?

Recept se temelji na smrznutim jagodama, vodi, ledu i zaslađenom kondenziranom mlijeku, sastojku koji običnu limunadu pretvara u gust i bogat napitak. Ovaj stil pripreme dio je šireg trenda takozvane kremaste ili brazilske limunade koji je osvojio društvene mreže. Međutim, Allrecipes predlaže korak koji mnogi smatraju kontroverznim: korištenje cijelog limuna, nasjeckanog zajedno s korom.

Upravo je ta uputa podijelila publiku. "S korom limuna!?!", pitali su se mnogi u nevjerici, dok je jedna korisnica upozorila: "Kora je puna okusa limuna, ali bijeli dio učinit će ga gorkim." S druge strane, našli su se i oni koji su branili recept. "Svi koji se čude zbog kore očito nikad nisu koristili blender. Kora ima više arome od samog soka", napisao je jedan pratitelj, ističući da upravo ulja iz kore daju napitku intenzivniji okus.

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