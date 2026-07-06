Hit recept za najkremastiji umak od tikvica gotov u samo 15 minuta

Ljetne vrućine i užurbani dani često nas tjeraju u potragu za brzim, laganim i osvježavajućim jelima koja ne zahtijevaju sate provedene uz štednjak. U moru sezonskih inspiracija koje preplavljuju društvene mreže, jedan se recept posebno istaknuo svojom jednostavnošću. Riječ je o tjestenini u umaku od tikvica koju je na svom Instagram profilu podijelila domaća food blogerica Laura Bais, poznatija kao @tikvica_food. Njezin video privukao je veliku pažnju, obećavajući bogat i ukusan obrok gotov za svega petnaestak minuta.

Recept za kremasti umak od tikvica

Sastojci:

2 žlice maslinovog ulja

1 sjeckani luk

4 češnja češnjaka

3 svježe tikvice, narezane na kolutiće

pola čaše vode

100 g parmezana

100 g vrhnja za kuhanje

sol i svježe mljeveni papar

500 g kuhane tjestenine

Priprema korak po korak:

Na dvije žlice maslinovog ulja kratko popržite sjeckani luk i češnjak. Kada zamirišu, u posudu dodajte tri svježe tikvice narezane na kolutiće. Posolite, dodajte pola čaše vode te uz povremeno miješanje kuhajte sljedećih 15 minuta dok povrće potpuno ne omekša. Cijelu kuhanu smjesu prebacite u blender. Kuhanom povrću dodajte 100 grama parmezana, 100 grama vrhnja za kuhanje te svježe mljeveni papar. Miješajte u intervalima (jer je smjesa vruća) dok ne dobijete savršeno gladak i baršunast umak. Dobiveni umak prelijte preko 500 grama kuhane tjestenine i poslužite.

Tajna kremaste teksture skrivena u blenderu

Na prvi pogled, recept se čini kao klasičan povrtni umak, no Laurin genijalan trik skriva se u posljednjem koraku koji u potpunosti transformira jelo. Umjesto da povrće posluži u komadićima, Laura cijelu kuhanu smjesu prebacuje u blender i tu se događa čarolija. Dodatkom parmezana za slanost i dubinu okusa te vrhnja za kuhanje za kremoznost, stvara se savršeno gladak, baršunast i bogat umak svijetlozelene boje.

Za one koji paze na unos kalorija, Laura je podijelila i makronutrijente, pa tako jedna od pet porcija sadrži 548 kalorija.

Svojim najnovijim receptom Laura Bais još je jednom pokazala kako se od nekoliko jednostavnih, svima dostupnih sastojaka može stvoriti jelo koje osvaja okusom i lakoćom pripreme. Time je potvrdila svoj status kao jedno od omiljenih lica na domaćoj gastro sceni, posebno kada su u pitanju brzi, maštoviti i ukusni ljetni obroci koji olakšavaju svakodnevicu.

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