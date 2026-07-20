Recept za toskansku piletinu koja je osvojila društvene mreže. Tajna je u jednoj tikvi
Špageti tikva ne samo da smanjuje broj kalorija i ugljikohidrata, već jelu dodaje i vlakna te hranjive tvari poput vitamina C i B6
Kremasti umak, sočna piletina i bogatstvo okusa koji podsjećaju na klasični Alfredo, ali s jednim iznenađenjem - u ovom jelu nema ni trunke tjestenine. Upravo takav recept, objavljen na TikTok profilu Healthy Viral Recipes, privukao je pažnju tisuća gledatelja koji traže zdravije inačice omiljenih jela. U receptu se umjesto tjestenine koristi neobična, ali sve popularnija namirnica, tzv. špageti tikva.
Recept za kremastu toskansku piletinu sa špageti tikvom
Sastojci:
- 1 srednja špageti tikva (oko 1.2 kg)
- 700 g pilećih prsa, narezanih na kockice
- 1 ½ žlica maslinovog ulja ili maslaca
- 2 žličice talijanske mješavine začina
- Sol i papar po ukusu
- 2 male ljutike, sitno nasjeckane
- 2 žličice sjeckanog češnjaka
- 3 žlice nasjeckanih sušenih rajčica
- 250 ml vrhnja za kuhanje
- 40 g svježe naribanog parmezana
- 85 g svježeg mladog špinata
Priprema korak po korak:
- Pripremite tikvu: Zagrijte pećnicu na 200 °C. Špageti tikvu prerežite popola po dužini i žlicom uklonite sjemenke. Premažite unutrašnjost maslinovim uljem te začinite solju i paprom. Položite polovice prerezanom stranom prema dolje na lim za pečenje i pecite 30-40 minuta, dok ne omekša.
- Ispecite piletinu: Dok se tikva peče, začinite kockice piletine solju, paprom i talijanskom mješavinom začina. U velikoj tavi zagrijte pola žlice ulja ili maslaca na srednje jakoj vatri. Pecite piletinu dok ne dobije zlatnosmeđu boju i ne bude potpuno kuhana. Izvadite je iz tave i stavite sa strane.
- Napravite umak: U istoj tavi otopite preostalu žlicu maslaca. Dodajte sjeckanu ljutiku i pirjajte dok ne omekša. Zatim dodajte češnjak i sušene rajčice te pirjajte još minutu dok ne zamiriše.
- Zgusnite umak: U tavu ulijte vrhnje za kuhanje i dodajte parmezan. Miješajte dok se sir ne otopi, a umak lagano ne zgusne. Na kraju umiješajte špinat i kuhajte dok ne povene.
- Spojite sve sastojke: Kad je tikva pečena, vilicom izvadite "špagete". Vratite pečenu piletinu u tavu s umakom, dodajte "špagete" od tikve i sve dobro promiješajte.
- Poslužite toplo.
Zdrava inačica omiljenog klasika
Tajna zdravlja ovog jela nalazi se u sve popularnijoj špageta tikvi. Ta namirnica, ne samo da ima manje kalorija i ugljikohidrata, već jelu dodaje i vlakna te hranjive tvari poput vitamina C i B6. U svijetu gdje mnogi traže načine kako uživati u hrani bez grižnje savjesti, ovakvi recepti pokazuju da zdrava prehrana ne mora biti dosadna ni komplicirana.
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