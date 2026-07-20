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ZDRAV OBROK /

Recept za toskansku piletinu koja je osvojila društvene mreže. Tajna je u jednoj tikvi

Recept za toskansku piletinu koja je osvojila društvene mreže. Tajna je u jednoj tikvi
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Foto: Pixabay

Špageti tikva ne samo da smanjuje broj kalorija i ugljikohidrata, već jelu dodaje i vlakna te hranjive tvari poput vitamina C i B6

20.7.2026.
6:02
Antonela Ištvan
Pixabay
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Kremasti umak, sočna piletina i bogatstvo okusa koji podsjećaju na klasični Alfredo, ali s jednim iznenađenjem - u ovom jelu nema ni trunke tjestenine. Upravo takav recept, objavljen na TikTok profilu Healthy Viral Recipes, privukao je pažnju tisuća gledatelja koji traže zdravije inačice omiljenih jela. U receptu se umjesto tjestenine koristi  neobična, ali sve popularnija namirnica, tzv. špageti tikva.

Recept za kremastu toskansku piletinu sa špageti tikvom

Sastojci:

  • 1 srednja špageti tikva (oko 1.2 kg)
  • 700 g pilećih prsa, narezanih na kockice
  • 1 ½ žlica maslinovog ulja ili maslaca
  • 2 žličice talijanske mješavine začina
  • Sol i papar po ukusu
  • 2 male ljutike, sitno nasjeckane
  • 2 žličice sjeckanog češnjaka
  • 3 žlice nasjeckanih sušenih rajčica
  • 250 ml vrhnja za kuhanje
  • 40 g svježe naribanog parmezana
  • 85 g svježeg mladog špinata
@cookingkatielady Spaghetti Squash Tuscan Chicken Alfredo 🍅 👉 Full detailed recipes can always be found on my blog (linked in bio) ❤️ https://cookingkatielady.com cookingkatielady.com/recipe/spaghetti-squash-tuscan-chicken-alfredo/ Creamy comfort food that actually fuels your body and fits your goals gluten free high protein and low carb 🥰 #chickenalfredo #spaghettisquash #lowcarbmeals #mealprep #spaghettisquashalfredo ♬ original sound - cutiecollections

Priprema korak po korak:

  1. Pripremite tikvu: Zagrijte pećnicu na 200 °C. Špageti tikvu prerežite popola po dužini i žlicom uklonite sjemenke. Premažite unutrašnjost maslinovim uljem te začinite solju i paprom. Položite polovice prerezanom stranom prema dolje na lim za pečenje i pecite 30-40 minuta, dok ne omekša.
  2. Ispecite piletinu: Dok se tikva peče, začinite kockice piletine solju, paprom i talijanskom mješavinom začina. U velikoj tavi zagrijte pola žlice ulja ili maslaca na srednje jakoj vatri. Pecite piletinu dok ne dobije zlatnosmeđu boju i ne bude potpuno kuhana. Izvadite je iz tave i stavite sa strane.
  3. Napravite umak: U istoj tavi otopite preostalu žlicu maslaca. Dodajte sjeckanu ljutiku i pirjajte dok ne omekša. Zatim dodajte češnjak i sušene rajčice te pirjajte još minutu dok ne zamiriše.
  4. Zgusnite umak: U tavu ulijte vrhnje za kuhanje i dodajte parmezan. Miješajte dok se sir ne otopi, a umak lagano ne zgusne. Na kraju umiješajte špinat i kuhajte dok ne povene.
  5. Spojite sve sastojke: Kad je tikva pečena, vilicom izvadite "špagete". Vratite pečenu piletinu u tavu s umakom, dodajte "špagete" od tikve i sve dobro promiješajte.
  6. Poslužite toplo.

Zdrava inačica omiljenog klasika

Tajna zdravlja ovog jela nalazi se u sve popularnijoj špageta tikvi. Ta namirnica, ne samo da ima manje kalorija i ugljikohidrata, već jelu dodaje i vlakna te hranjive tvari poput vitamina C i B6. U svijetu gdje mnogi traže načine kako uživati u hrani bez grižnje savjesti, ovakvi recepti pokazuju da zdrava prehrana ne mora biti dosadna ni komplicirana. 

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PiletinaReceptNamirnicaTikva
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