Recept za toskansku piletinu koja je osvojila društvene mreže. Tajna je u jednoj tikvi

Kremasti umak, sočna piletina i bogatstvo okusa koji podsjećaju na klasični Alfredo, ali s jednim iznenađenjem - u ovom jelu nema ni trunke tjestenine. Upravo takav recept, objavljen na TikTok profilu Healthy Viral Recipes, privukao je pažnju tisuća gledatelja koji traže zdravije inačice omiljenih jela. U receptu se umjesto tjestenine koristi neobična, ali sve popularnija namirnica, tzv. špageti tikva.

Recept za kremastu toskansku piletinu sa špageti tikvom

Sastojci:

1 srednja špageti tikva (oko 1.2 kg)

700 g pilećih prsa, narezanih na kockice

1 ½ žlica maslinovog ulja ili maslaca

2 žličice talijanske mješavine začina

Sol i papar po ukusu

2 male ljutike, sitno nasjeckane

2 žličice sjeckanog češnjaka

3 žlice nasjeckanih sušenih rajčica

250 ml vrhnja za kuhanje

40 g svježe naribanog parmezana

85 g svježeg mladog špinata

Priprema korak po korak:

Pripremite tikvu: Zagrijte pećnicu na 200 °C. Špageti tikvu prerežite popola po dužini i žlicom uklonite sjemenke. Premažite unutrašnjost maslinovim uljem te začinite solju i paprom. Položite polovice prerezanom stranom prema dolje na lim za pečenje i pecite 30-40 minuta, dok ne omekša. Ispecite piletinu: Dok se tikva peče, začinite kockice piletine solju, paprom i talijanskom mješavinom začina. U velikoj tavi zagrijte pola žlice ulja ili maslaca na srednje jakoj vatri. Pecite piletinu dok ne dobije zlatnosmeđu boju i ne bude potpuno kuhana. Izvadite je iz tave i stavite sa strane. Napravite umak: U istoj tavi otopite preostalu žlicu maslaca. Dodajte sjeckanu ljutiku i pirjajte dok ne omekša. Zatim dodajte češnjak i sušene rajčice te pirjajte još minutu dok ne zamiriše. Zgusnite umak: U tavu ulijte vrhnje za kuhanje i dodajte parmezan. Miješajte dok se sir ne otopi, a umak lagano ne zgusne. Na kraju umiješajte špinat i kuhajte dok ne povene. Spojite sve sastojke: Kad je tikva pečena, vilicom izvadite "špagete". Vratite pečenu piletinu u tavu s umakom, dodajte "špagete" od tikve i sve dobro promiješajte. Poslužite toplo.

Zdrava inačica omiljenog klasika

Tajna zdravlja ovog jela nalazi se u sve popularnijoj špageta tikvi. Ta namirnica, ne samo da ima manje kalorija i ugljikohidrata, već jelu dodaje i vlakna te hranjive tvari poput vitamina C i B6. U svijetu gdje mnogi traže načine kako uživati u hrani bez grižnje savjesti, ovakvi recepti pokazuju da zdrava prehrana ne mora biti dosadna ni komplicirana.

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