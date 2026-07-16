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STVORILA VELIKE UŠTEDE /

Majka dvoje djece prehranjuje obitelj sa 7 eura na dan: 'Ponekad je dovoljna kreativnost'

Majka dvoje djece prehranjuje obitelj sa 7 eura na dan: 'Ponekad je dovoljna kreativnost'
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Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Mette je počela štedjeti kada je morala napustiti posao kako bi se u potpunosti brinula o mlađem sinu Noahu (8), koji je autističan. Nakon raspada braka našla se i u dugovima

16.7.2026.
20:49
Magazin.hr
Jam Press/Jam Press/Profimedia
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Dankinja Mette Kristiansen (42) iz britanskog Basingstokea bila je prisiljena zbog životnih okolnosti preispitati svoje troškove. Samohrana majka uspijeva prehraniti sebe i dva sina za samo sedam eura dnevno. I ne samo to – jeftina kupovina i kuhanje pomogli su joj da se riješi dugova i čak uštedi novac za omiljeni hobi svoje djece.

Mette je počela štedjeti kada je morala napustiti posao kako bi se u potpunosti brinula o mlađem sinu Noahu (8), koji je autističan. Nakon raspada braka našla se i u dugovima, i tada je shvatila koliko je situacija ozbiljna. ''Odjednom sam se svakog mjeseca sve više zaduživala'', priznaje.

Umjesto da se prepusti očaju, promijenila je strategiju. Navečer je obilazila supermarkete u potrazi za jako sniženim proizvodima, a kasnije je počela koristiti i lokalne banke hrane.

Majka dvoje djece prehranjuje obitelj sa 7 eura na dan: 'Ponekad je dovoljna kreativnost'
Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

''Kupovala sam nasumičan izbor sniženih namirnica i pokušavala od njih napraviti ukusna jela. Htjela sam dokazati da i jeftine namirnice mogu biti osnova odličnog obroka'', otkriva Mette.

Danas njezini prosječni mjesečni troškovi za hranu i kućne potrepštine iznose samo 174 funte (oko 204 eura). Zahvaljujući uštedama otplatila je dugove, stvorila financijsku rezervu i može priuštiti sinovima Noahu i Joshu (12) izlete vezane uz povijest, koju obojica vole. ''Dobra hrana ne mora biti skupa. Ponekad je dovoljno malo kreativnosti i hrabrosti da isprobaš nešto novo'', kaže uz osmijeh.

Majka dvoje djece prehranjuje obitelj sa 7 eura na dan: 'Ponekad je dovoljna kreativnost'
Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Danas na društvenim mrežama dijeli jeftine recepte i savjete kako uštedjeti. Priznaje da se kuhanje iz nužde postupno pretvorilo u hobi. U sniženim proizvodima vidi blago koje je njezinoj obitelji pomoglo da ponovno stane na noge.

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MajkaPopustiDjecaHranaSamohrana MajkaNovac
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