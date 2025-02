U ovom selu nema kriminala i dugova, a svi imaju dom: 'Nemam briga, nemam strahova'

U Engleskoj postoji mjesto gdje možete živjeti sigurno i bez dugova. Zagarantiran vam je krov nad glavom, a ni plaća vam neće biti potrebna kako biste mogli voditi miran i bezbrižan život.

Ne, to nije neka divlja fantazija ili utopija, već se radi o selu Darvell koje je smješteno u Istočnom Sussexu. U njemu živi 3000 ljudi koji su po stilu života gotovo pola stoljeća daleko od modernog društva. Djeca ne gledaju televizor i ne koriste društvene mreže, a nemaju čak ni mobitele.

Stanovništvo Darvella sastoji se od obitelji i samaca kao dijela samodostatne zajednice gdje, između ostalog, vode vlastitu farmu i voćnjak za hranu, a dio su skupine radikalnih kršćana pod nazivom The Bruderhof. Oni vode vlastitu kuhinju, škole, pa čak i firmu koja proizvodi igračke za djecu, ali i namještaj.

Ljudi u Darvellu žive kao Isusovi učenici i odriču se svojih stvari, novca i statusa. Oni žive na temelju ranih biblijskih tekstova te ne priznaju razvod i istospolne veze, a imaju i stoga pravila odijevanja.

Moda je zabranjena, a jede se u zajedničkoj blagovaonici

Stanovnici svoj dan započinju u šest sati ujutro, a škola i posao traju od 7.30 do 17 sati s dvosatnom pauzom. Moda bilo koje vrste je zabranjena, a jednostavne tradicionalne haljine s maramama za glavu uobičajeni su izbor odjeće za žene, otkrio je dokumentarni film kanala BBC One.

Što se tiče životnih izbora i odluka, posao i mjesto gdje ćete živjeti ovisi o vama. Naime, postoje još 23 Bruderhof naselja diljem svijeta. To znači da postoje tisuće ljudi koji slijede ovaj način života, koji je osnovan u Njemačkoj 1920. godine kao pacifistički pokret.

Bernard Hibbs (38) živi u Durvellu sa suprugom Rachel i njihovo troje djece u zajedničkoj kući s drugim obiteljima i vlastitim roditeljima. Obično jedu s ostalim stanovnicima sela u zajedničkoj blagovaonici, gdje također pjevaju i imaju vjerske službe, piše LADBibile.

Bernard je otkrio da je sve počelo s ljudima koji su željeli "potpuno slijediti Isusa", iako su zajednici u to vrijeme nacisti konfiscirali imovinu.

'Ne radi se o kultu'

"Pobjegli smo u Englesku i ovdje su nas prihvatili, zapravo puno Engleza nam se pridružilo. Vizija koju su imali ti prvi mladi ljudi i danas je živa, mi jednostavno pokušavamo slijediti Isusova učenja u našem svakodnevnom životu", objasnio je.

Bernard je imao samo devet godina kada se pridružio zajednici i rekao je da je od tada plakao svaki put kada bi trebao negdje otići. "Možda zvuči teško, ali kada to učinite, shvatite koliko možete biti sretni životom u kojem ne posjedujete ništa", rekao je te je naglasio da se "ne radi o kultu, nema čudnih rituala, tajnih rukovanja, izvanzemaljaca…".

Bernard je dodao da ljudi mogu dolaziti i odlaziti iz sela kad god to žele te je objasnio da nitko nije prisiljen razmišljati na isti način.

"Međusobno se ne slažemo oko gotovo svega, od Brexita do toga koliko često trebamo kositi travu. Naravno, povremeno nas optužuju da smo kult, ali to je i za očekivati. No, kada nas ljudi posjete, promjene mišljenje o nama", kazao je.

Bernard je stručnjak za odnose s javnošću, pa je jedan od nekolicine s računalom i pametnim telefonom. "Nemam briga, nemam strahova, nemam hipoteku, ne posjedujem ništa. Ima deset automobila za 300 ljudi. Ako trebam cipele, tražit ću ih i dobiti ću ih", istaknuo je.

