Samohrana majka rodila blizanke u 57. godini: 'Datum u putovnici samo je broj'

Samohrana majka koja je u 57. godini života potpomognutom oplodnjom rodila blizanke, tvrdi kako se može bez problema mjeriti s mlađim roditeljima te da je upravo zbog svojih godina bolja majka.

Lesley Woods, danas 64-godišnjakinja, cijeli je život sanjala o majčinstvu, a ta se želja dodatno pojačala nakon teške odluke o pobačaju koju je donijela u 22. godini. Svoju prvu kćer, Honor Beatrice James, koja danas ima 19 godina, rodila je u 45. godini uz pomoć potpomognute oplodnje nakon što je na putovanju upoznala tadašnjeg supruga. No, nakon što se u 52. godini razvela, Lesleyjina želja da ima još djece samo je postala jača.

Cjeloživotna želja za majčinstvom

Vozačica autobusa iz Stainesa u Surreyju, u to je vrijeme imala čak i podstanara koji joj je ponudio donaciju sperme. Ipak, nakon pet godina planiranja i brojnih testiranja, Lesley je naposljetku začela uz pomoć donora sperme kojeg je pronašla putem banke sperme, ispričala je za Daily Mail. Četiri mjeseca nakon 57. rođendana na svijet je donijela blizanke: Perrie i Cerys Woods.

Unatoč tome što je majka u starijoj dobi, Lesley inzistira na tome da su "godine samo broj" i da se može nositi s izazovima roditeljstva jednako dobro, ako ne i bolje, od mlađih majki. Pita se propuštaju li oni koji se odluče imati djecu u mlađoj dobi nešto važno i vjeruje da je "bolji roditelj sada nego što bi bila u svojim dvadesetima".

"Imala sam snažnu želju za djecom i odlučila sam je slijediti", rekla je. "Mislim da je to vrlo individualna stvar. Datum u putovnici samo je broj. Iskreno, nisam dobila nikakve negativne komentare, mislim da ne izgledam u skladu s godinama".

Odluka iz mladosti i put pun izazova

Osvrćući se na odluku o pobačaju, Lesley je pojasnila: "Moj tadašnji dečko i ja bili smo u vezi s prekidima četiri godine, a ja sam imala vezu za jednu noć i nisam znala tko je otac. U svoj toj zbrci, odlučila sam se na pobačaj". Nakon toga, posvetila se putovanjima po jugoistočnoj Aziji i razmatrala da zamrzne jajne stanice.

Međutim, nakon razvoda od bivšeg supruga, dočekala ju je poražavajuća vijest da je klinika koju je koristila promijenila dobnu granicu.

"Kada sam imala 56 godina, dobila sam e-mail od klinike u kojem su me obavijestili da spuštaju dobnu granicu na 55 godina i da ne mogu nastaviti postupak sa mnom. Pala sam u potpunu depresiju", prisjetila se. "Vratila sam se k njima i molila ih da me ne odbiju. Nakon razgovora s njihovim liječnicima i zdravstvenog izvještaja mog liječnika obiteljske medicine, dali su mi zeleno svjetlo i dopustili da nastavim. Imala sam nevjerojatnu sreću. Bila sam presretna kad sam saznala da sam trudna, bio je to pravi emocionalni vrtuljak".

Lesley sada ima "sjajan odnos" sa svoje dvije mlađe kćeri i kaže da obje djevojčice "mogu upoznati oca donora kada napune 18 godina".

"Emocionalni i financijski pritisak te cjelokupno planiranje bili su ogromni, ali sve se isplatilo", rekla je.

Vrlo aktivna majka

Unatoč godinama, Lesley kaže da se osjeća "spremnije nego ikad" i da je vrlo aktivna majka. "Njihova kuma upravo je napunila 35 godina, a što se tiče kondicije, u puno sam boljoj formi od nje", izjavila je. "Trudim se održavati formu i sama preuređujem kuću. Ja sam osoba koja voli zasukati rukave i primiti se posla".

Gledajući u budućnost, Lesley s optimizmom iščekuje odgajanje Cerys i Perrie kao samohrana majka i dovršetak radova na kući. "Tako sam zahvalna što je sve gotovo i što sada mogu nastaviti sa životom. One su tako preslatke male duše. Sada napokon mogu trošiti novac na svoju kuću, a ne na sve te tretmane", zaključila je.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Naomi je napustila Japan sa samo jednim koferom: 'Nešto nas je vuklo u Dubrovnik i ondje smo imali posebno vjenčanje'