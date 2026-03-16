Oscari 2026: Donosimo popis svih dobitnika, evo tko je kući odnio zlatne kipiće

Oscara za najbolji film Američka akademija filmske umjetnosti i znanosti u nedjelju je dodijelila ostvarenju "Jedna bitka za drugom" koje je ukupno osvojilo šest Oscara, nakon kojeg slijede "Grešnici" sa četiri i "Frankenstein" s tri nagrade.

Oscara za najbolju režiju dobio je Paul Thomas Anderson za film "Jedna bitka za drugom", a zlatne kipiće za glavnu mušku i žensku ulogu ponijeli su Michael B. Jordan za "Grešnike" i Jessie Buckley za "Hamneta".

Objavljujemo popis nagrada

Najbolji film: "Jedna bitka za drugom"

Glavna muška uloga: Michael B. Jordan, "Grešnici"

Glavna ženska uloga: Jessie Buckley, "Hamnet"

Sporedna muška uloga: Sean Penn, "Jedna bitka za drugom"

Sporedna ženska uloga: Amy Madigan, "Oružje"

Režija: Paul Thomas Anderson, "Jedna bitka za drugom"

Originalni scenarij: Ryan Coogler, "Grešnici"

Adaptirani scenarij: Paul Thomas Anderson, "Jedna bitka za drugom"

Dugometražni animirani film: "K-pop: Lovci na demone".

Kratkometražni animirani film: "Djevojka koja je plakala bisere".

Međunarodni film: "Sentimentalna vrijednost"

Dugometražni dokumentarni film: "Gospodin Nitko protiv Putina"

Kratkometražni dokumentarni film: "Sve prazne sobe"

Kratkometražni igrani film: "Pjevači" i "Dvoje ljudi koji razmjenjuju slinu"

Originalna glazba: Ludwig Goransson, "Grešnici"

Originalna pjesma: Golden, "K-pop: Lovci na demone"

Zvuk: "F1"

Scenografija: "Frankenstein"

Fotografija: Autumn Durald Arkapaw, "Grešnici"

Šminka i frizura: Mike Hill, Jordan Samuel i Cliona Furey, "Frankenstein"

Kostimografija: Kate Hawleym, "Frankenstein"

Montaža: Andy Jurgensen, "Jedna bitka za drugom"

Vizualni efekti: "Avatar: Vatra i pepeo"

Najbolji casting: Cassandra Kulukundis, "Jedna bitka za drugom"

Noć velikih iznenađenja

"Popijmo martini! Ovo je prilično nevjerojatno", rekao je redatelj Paul Thomas Anderson na pozornici nakon što je ⁠njegov film proglašen dobitnikom glavne nagrade.

U neobičnoj priči o političkom otporu Leonardo DiCaprio glumi bivšeg revolucionara koji odrasta i postaje samohrani otac. Oscar za najboljeg glumca mu je izmaknuo.

Anderson konačno do Oscara

Uoči ove dodjele, Anderson je imao 11 nominacija i nijednu nagradu. Sada je Oscara osvojio, osim za najbolji film, i za najbolju režiju i adaptirani scenarij.

Zvijezda filma Sean Penn proglašen je najboljim sporednim glumcem za ulogu opsjednutog vojnog časnika. To je treći Oscar za Penna, koji često preskače dodjele nagrada filmske industrije i nije bio u publici Dolby Theatrea.

Sean Penn nije bio na dodjeli

"Sean Penn nije mogao biti ovdje, ili nije htio, pa ću ja prihvatiti nagradu u njegovo ime", rekao je voditelj Kieran Culkin, prošlogodišnji dobitnik nagrade za sporednog glumca.

"Grešnici" su završili s četiri nagrade, uključujući Oscara za najboljeg glumca za Michaela B. Jordana, koji je glumio dvostruke uloge braće blizanaca Smokea i Stacka.

Smješten na američkom jugu u doba segregacije, film je bio proslava bluesa i crnačke kulture ispričana s neobičnim obratom.

"Ovdje stojim zbog ljudi koji su bili prije mene", rekao je Jordan, navodeći prethodne dobitnike Oscara tamne boje kože, uključujući Sidneyja Poitiera, Denzela Washingtona i Halle Berry. „Nastavit ću napredovati i nastavit ću biti najbolja verzija sebe.“

Irska glumica Jessie Buckley osvojila je Oscara za najbolju glumicu za ulogu supruge Williama Shakespearea u filmu „Hamnet“. Film istražuje kako se par nosi sa smrću svog 11-godišnjeg sina.

„Željela bih ovo posvetiti prekrasnom kaosu majčinog srca“, rekla je Buckley. „Sve dolazimo iz loze žena koje nastavljaju stvarati unatoč svemu".

Sedamdesetpetogodišnja Amy Madigan proglašena je najboljom sporednom glumicom za ulogu neobične tete Gladys u horor filmu „Oružje“. Svoj prvi Oscar osvojila je 40 godina nakon prve nominacije.

"K-pop: Lovci na demone", Netflixov film koji je postao globalni fenomen, proglašen je najboljim animiranim filmom. Njegova zarazna pjesma "Golden" ovjenčana je nagradom za najbolju originalnu pjesmu.

Emotivan trenutak za filmske legende

Tijekom gala ceremonije, šou je u jednom trenutku poprimio ozbiljniji ton zbog dva velika gubitka u svijetu filmske industrije - smrti Roberta Redforda i Roba Reinera.

Barbra Streisand, koja je glumila uz Redforda u filmu "Djevojka koju sam volio" nazvala je Redforda "briljantnim, suptilnim glumcem" i "intelektualnim kaubojem". Svoje je obraćanje završila otpjevavši nekoliko redaka iz poznate naslovne pjesme filma.

Dobitnike zlatnih kipića bira otprilike 10.000 glumaca, producenata, redatelja i filmskih majstora koji čine Akademiju filmskih umjetnosti i znanosti.

