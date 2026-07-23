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Ove užase su oglasili agenti za nekretnine: Nevjerojatno što su sve pokušali prodati

Ove užase su oglasili agenti za nekretnine: Nevjerojatno što su sve pokušali prodati
Foto: Reddit
Reddit stranica r/badrealestatephotos okuplja korisnike koji dijele najneobičnije, najčudnije i često urnebesne fotografije iz oglasa za nekretnine. Umjesto savršeno uređenih domova kakve obično viđamo u katalozima, ova zajednica pokazuje drugu stranu tržišta nekretnina – loše kadrirane fotografije, neobične dekoracije, čudne rasporede prostorija i detalje zbog kojih se mnogi zapitaju kako je oglas uopće nastao.Cilj stranice nije samo ismijavanje, već i zabava te pokazivanje koliko prezentacija može utjecati na dojam o nekoj nekretnini. Članovi zajednice komentiraju objave, dodaju vlastite šale i često pokušavaju objasniti neobične izbore prodavatelja ili agenata.
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Kupnja nekretnine trebala bi biti uzbudljivo iskustvo, ali neki oglasi ostavljaju više pitanja nego želje za razgledavanjem. Od zapuštenih interijera i bizarnih rasporeda prostorija do fotografija koje više odbijaju nego privlače, pojedini agenti pokušali su prodati nekretnine koje je teško shvatiti ozbiljno.

Korisnici Reddita podijelili su najšokantnije primjere na koje su naišli, a mi smo izdvojili 20 najgorih oglasa koji će vas istovremeno nasmijati, iznenaditi i natjerati da se zapitate tko je mislio da je ovo dobra ideja.

23.7.2026.
8:00
Webcafe.hr
Reddit
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