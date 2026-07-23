Ove užase su oglasili agenti za nekretnine: Nevjerojatno što su sve pokušali prodati

Kupnja nekretnine trebala bi biti uzbudljivo iskustvo, ali neki oglasi ostavljaju više pitanja nego želje za razgledavanjem. Od zapuštenih interijera i bizarnih rasporeda prostorija do fotografija koje više odbijaju nego privlače, pojedini agenti pokušali su prodati nekretnine koje je teško shvatiti ozbiljno.

Korisnici Reddita podijelili su najšokantnije primjere na koje su naišli, a mi smo izdvojili 20 najgorih oglasa koji će vas istovremeno nasmijati, iznenaditi i natjerati da se zapitate tko je mislio da je ovo dobra ideja.