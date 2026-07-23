Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'

Stanija Dobrojević (41) je srpska starleta koja je popularnost stekla sudjelovanjem u emisiji "Survivor VIP". Nakon toga nastavila je graditi karijeru kroz modeling, pojavljivanje u časopisu Playboy i brojne televizijske nastupe. Veliku pažnju javnosti privukla je sudjelovanjem u reality showu 'Zadruga'. Njezin privatni život, posebno ljubavne veze i javni nastupi, često su bili tema regionalnih medija. Kroz godine je izgradila prepoznatljiv javni imidž i ostala jedna od najpoznatijih reality osoba u regiji, a sada je postala i pobjednica reality showa Elita 9 (ex. Zadruga).