FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KONTROVERZNA STANIJA /

Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'

Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Foto: M.P./ATAImages/PIXSELL
1 /20
VOYO logo

Stanija Dobrojević (41) je srpska starleta koja je popularnost stekla sudjelovanjem u emisiji "Survivor VIP". Nakon toga nastavila je graditi karijeru kroz modeling, pojavljivanje u časopisu Playboy i brojne televizijske nastupe. Veliku pažnju javnosti privukla je sudjelovanjem u reality showu 'Zadruga'. Njezin privatni život, posebno ljubavne veze i javni nastupi, često su bili tema regionalnih medija. Kroz godine je izgradila prepoznatljiv javni imidž i ostala jedna od najpoznatijih reality osoba u regiji, a sada je postala i pobjednica reality showa Elita 9 (ex. Zadruga). 

23.7.2026.
7:14
Hot.hr
Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Stanija DobrojevićStarletaPlayboyZadruga
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija