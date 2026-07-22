Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica

Lily Allen (41) već desetljećima plijeni pozornost javnosti kao jedna od najiskrenijih i najautentičnijih pojava na britanskoj glazbenoj sceni. Prepoznatljiva po zaraznim melodijama i izravnim tekstovima u kojima bez zadrške razotkriva vlastiti život, vrlo je rano postala ikona generacije, ali i omiljena meta tabloida.

Njezin put bio je sve samo ne miran, ispunjen glasnim skandalima, javnim sukobima te teškim borbama s ovisnošću i osobnim gubitcima. Od bračnih brodoloma do uspješnog glumačkog zaokreta, njezina priča donosi fascinantan uvid u život pod neprestanim reflektorima javnosti.