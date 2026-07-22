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Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica

Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Foto: Focuspics/Pacific coast news/Profimedia
Lily Allen probila se na glazbenu scenu sredinom 2000-ih zahvaljujući platformi MySpace. Njezin debitantski singl "Smile" brzo je osvojio svjetske ljestvice i najavio dolazak osvježavajućeg glasa u pop glazbi. Kombinacijom zaraznih melodija i iznimno iskrenih tekstova osigurala je status jedne od najzanimljivijih britanskih izvođačica svoje generacije.
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Lily Allen (41) već desetljećima plijeni pozornost javnosti kao jedna od najiskrenijih i najautentičnijih pojava na britanskoj glazbenoj sceni. Prepoznatljiva po zaraznim melodijama i izravnim tekstovima u kojima bez zadrške razotkriva vlastiti život, vrlo je rano postala ikona generacije, ali i omiljena meta tabloida.

Njezin put bio je sve samo ne miran, ispunjen glasnim skandalima, javnim sukobima te teškim borbama s ovisnošću i osobnim gubitcima. Od bračnih brodoloma do uspješnog glumačkog zaokreta, njezina priča donosi fascinantan uvid u život pod neprestanim reflektorima javnosti.

22.7.2026.
21:18
Hot.hr
profimedia
Lily AllenOvisnostiSkandali
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