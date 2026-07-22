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Obilježavamo Svjetski dan mozga: Doznaj u kvizu koliko znaš o organu ključnom za život

Obilježavamo Svjetski dan mozga: Doznaj u kvizu koliko znaš o organu ključnom za život
Foto: Net.hr
Za početak jedno lako pitanje...
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Malo je toga toliko fascinantno i složeno kao organ koji upravlja svakim našim pokretom, mišlju i osjećajem. Ljudski mozak, zapisan u mreži neurona i sačuvan u tajnama svijesti, priča je o evoluciji, biologiji i ljudskoj jedinstvenosti. Od osnovnih funkcija preživljavanja do najviših oblika kreativnosti i apstraktnog mišljenja, mozak je temelj našeg identiteta, prva točka spoznaje i vječna tema za istraživanje. No, koliko dobro zaista poznajete putovanje kroz nevjerojatni labirint vlastitog uma?

22.7.2026.
12:01
Webcafe.hr
Generirao UI
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