Bila je Disneyjeva princeza, a onda joj se život potpuno preokrenuo: Danas slavi 34. rođendan

Selena Gomez (34) već godinama jedna je od najuspješnijih glumica, pjevačica i poduzetnica svoje generacije. Od djevojčice koja je prve glumačke korake napravila pred kamerama, preko Disneyjeve zvijezde do svjetski poznate glazbenice i vlasnice uspješnog beauty brenda, njezina karijera obilježena je brojnim uspjesima. Posljednjih godina oduševila je i glumačkim ulogama, posebno u hvaljenoj seriji "Only Murders in the Building".

No, iza svjetske slave krije se i težak životni put. Godine 2015. otkrila je da boluje od lupusa, a dvije godine kasnije podvrgnuta je transplantaciji bubrega. Otvoreno je progovorila i o borbi s anksioznošću, depresijom i bipolarnim poremećajem, zbog čega je postala jedna od najglasnijih zagovornica brige o mentalnom zdravlju. Uz profesionalne uspjehe, godinama je punila naslovnice i zbog privatnog života, a danas sreću dijeli s glazbenim producentom Bennyjem Blancom (38).

U povodu njezina 34. rođendana prisjetili smo se najvažnijih trenutaka koji su obilježili njezin život i karijeru. U nastavku galerije pogledajte kako se Selena Gomez mijenjala kroz godine.