Povezivali je s Bilićem, a osvajala je ljepotom: Ovako se kroz godine mijenjala Mila Horvat

Od samih početaka karijere u rodnom Zagorju pa sve do statusa jedne od najprepoznatljivijih televizijskih autoriteta, Mila Horvat (45) godinama je plijenila pažnju javnosti svojim radom, ali i besprijekornim izgledom. Njezin privatni život, poput medijskih nagađanja o povezanosti sa Slavenom Bilićem (57), redovito je punio naslovnice, no Mila je uvijek ostala dosljedna svojoj eleganciji i profesionalizmu. Zavirite u fotogaleriju i pogledajte kako se poznata voditeljica mijenjala kroz godine.