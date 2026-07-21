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OMILJENA VODITELJICA /

Povezivali je s Bilićem, a osvajala je ljepotom: Ovako se kroz godine mijenjala Mila Horvat

Povezivali je s Bilićem, a osvajala je ljepotom: Ovako se kroz godine mijenjala Mila Horvat
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Mila Horvat odrasla je u malom mjestu Hum na Sutli u Hrvatskom zagorju, gdje je provela mirno djetinjstvo okružena obitelji. Od malih nogu pokazivala je veliki interes za medije, javni nastup i društvena zbivanja. Nakon završetka osnovne i srednje škole, preselila se u Zagreb kako bi nastavila obrazovanje i izgradila svoj životni put. U glavnom gradu započela je stvarati temelje za uspješnu karijeru koja će je ubrzo učiniti jednim od najprepoznatljivijih lica s malih ekrana.
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Od samih početaka karijere u rodnom Zagorju pa sve do statusa jedne od najprepoznatljivijih televizijskih autoriteta, Mila Horvat (45) godinama je plijenila pažnju javnosti svojim radom, ali i besprijekornim izgledom. Njezin privatni život, poput medijskih nagađanja o povezanosti sa Slavenom Bilićem (57), redovito je punio naslovnice, no Mila je uvijek ostala dosljedna svojoj eleganciji i profesionalizmu. Zavirite u fotogaleriju i pogledajte kako se poznata voditeljica mijenjala kroz godine.

21.7.2026.
17:53
Hot.hr
Pixsell/Marko Lukunić/Šime Zelić
Mila HorvatSlaven BilićVremeplovPromjena
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