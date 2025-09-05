Mila Horvat zbunila obožavatelje fotografijama u vjenčanici: Otkrila o čemu je riječ

Televizijska voditeljica i novinarka Mila Horvat (44) na Instagramu je objavila niz fotografija na kojima pozira u vjenčanicama. Uz objavu je napisala: "Biti svoja... Voljeti slobodno." Pratitelji su je odmah zasuli komplimentima, poručivši joj da je jedna od najljepših žena u Hrvatskoj.

Iako su neki pomislili da se Mila priprema za svoje vjenčanje, riječ je zapravo o modnom snimanju za kolekciju vjenčanica brenda Hippy Garden dizajnerice Đurđice Vorkapić. Na Instagram profilu brenda stoji: "Što se dogodi kad se spoje sloboda Hippy Gardena i autentičnost Mile Horvat? Nastane priča koju ne treba objašnjavati, samo osjetiti. Vjenčanice koje dišu s tobom. Stil koji ne traži dozvolu."

Kada je riječ o privatnom životu, već godinama uživa u stabilnoj vezi s partnerom iz Španjolske, uspješnim poslovnim čovjekom. Ipak, brak joj nije prioritet jer vjeruje da najljepše stvari u životu dolaze prirodno.

Foto: Petar Glebov/pixsell

Jedan od najvećih izazova u životu bio joj je suočavanje s karcinomom, o čemu je javno govorila kako bi pružila podršku drugima. Nakon uspješnog oporavka posvetila se zdravom načinu života i pronašla novu životnu ravnotežu.

Podsjetimo, Mila je nedavno privukla veliku pažnju javnosti kada se pojavila u ulozi voditeljice svečanog vojno-redarstvenog mimohoda povodom 30. obljetnice akcije Oluja u Zagrebu. Na centralnoj pozornici kod Lisinskog zablistala je u zanosnoj bijeloj kombinaciji te oduševila sve prisutne ljepotom.

