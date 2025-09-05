Jessie J otkriva što joj je rak 'ukrao': 'Plakala sam.... Jako mi nedostaje'

Britanska pop zvijezda Jessie J (37) podijelila je nove informacije o svom zdravlju i planovima za povratak na pozornicu nakon dijagnoze raka dojke. U podcastu Jamie Laing’s Great Company, Jessie je otvoreno govorila o svom oporavku, emocijama i izazovima s kojima se suočava. Inače, Jessie J je početkom godine zbog dijagnoze odlučila napraviti pauzu u karijeri kako bi se posvetila svom zdravlju. Ove godine podvrgnuta je mastektomiji, a zbog potrebe za dodatnom operacijom, njezini koncerti koji su bili planirani za listopad, odgođeni su za travanj 2026. godine.

Pjevačica se suočava s infekcijama i tekućinom na plućima, a unatoč tome najavila je povratak na pozornicu već ovog vikenda nastupom na BBC Radio 2 u Parku. Iako je planirala povratak na turneju u listopadu, bila je prisiljena pomaknuti datume zbog potrebe za još jednom operacijom. Pjevačica je objasnila:

"Nažalost, moram proći kroz još jednu operaciju koja nije previše ozbiljna, ali mora biti obavljena do kraja ove godine. Dolazi usred turneje koju sam planirala. Znam da mnogi ljudi očekuju moj povratak, to me frustrira, ali zdravlje mi je na prvom mjestu. Moram se izliječiti."

U podcastu je podijelila i osobnu bol koju je doživjela tijekom svoje borbe s rakom.

"Jučer sam plakala. Osjećam se kao da ne mogu biti majka svom sinu i jako mi nedostaje", priznala je Jessie koja je istaknula kako joj je bolest ukrala uspomene koje je htjela podijelili sa sinom.

Podsjetimo, Jessie J je ranije ove godine otkrila da joj je dijagnosticiran rani stadij raka dojke, nakon čega je odmah podvrgnuta operaciji. Iako je kasnije objavila da nema tragova širenja bolesti, naglasila je da je oporavak nakon zahvata vrlo zahtjevan – kako fizički, tako i psihički.

Foto: Instagram/screenshot

Pjevačica je u vezi s Chananom Safirom Colmanom od 2021. godine, a zajedno imaju sina Skyja (2).

