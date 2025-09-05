Aleksandra Prijović rodila u najskupljoj bolnici u državi: Iznos bi vas mogao zapanjiti

Pjevačica Aleksandra Prijović (29) 3. rujna je rodila svoje drugo dijete – kćerkicu Ariju i to u najluksuznijoj privatnoj klinici u Srbiji. Za najsuvremeniju medicinsku njegu i potpuni komfor izdvojila je gotovo 3.500 eura.

Aleksandra je odabrala bolnicu koja pruža maksimalnu privatnost, raskošni apartman, vrhunskog anesteziologa i tim specijalista za najzahtjevnije porođaje. “Komfor, privatnost i stručnost su joj apsolutni prioritet. Željela je roditi u miru, bez stresa i pritiska javnosti”, otkrio je izvor za srpske medije.

Podsjetimo, ovo je glazbenici drugo dijete; sa suprugom Filipom Živojinovićem (40) već ima 6-godišnjeg sina Aleksandra.

POGLEDAJTE VIDEO: Prijović u intervjuu za RTL: 'Razumijem da nismo svi isti i da netko nešto ne voli, ali ne i to da ne mogu reći bravo! To zamjeram'