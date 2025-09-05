NEVJEROJATNA SLIČNOST /

Možete li pogoditi čiji je ovo sin? Njegov otac je jedan od najvećih glazbenih ikona svih vremena

Foto: Profimedia

Odrastao je između SAD-a i Brazila, ali i dalje očarava izgledom i umjetničkom crtom svog oca

5.9.2025.
17:36
Lucasa Maurica Jaggera (26), sina legendarnog frontmena grupe The Rolling Stones Micka Jaggera (82), fotografi su uhvatili u opuštenoj šetnji New Yorkom u društvu njegove majke, brazilske manekenke i TV voditeljice Luciane Gimenez

Foto: Profimedia

Najnovije fotografije u kratkom su vremenu izazvale veliko zanimanje javnosti zbog nevjerojatne sličnosti Lucasa s njegovim ocem. 

Foto: Profimedia

Njegovo rođenje također je izazvalo veliku pozornost jer Mick u početku nije htio priznati dijete, a DNK test je dokazao da je Lucas njegov sin, što je dovelo do prekida njegove tadašnje veze s Jerry Hall.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovaj mladić odrastao je između SAD-a i Brazila, relativno skromno, ali je uspostavio blizak odnos sa svojim slavnim ocem i polubraćom i polusestrama, među kojima su poznate manekenke Georgia May Jagger i Lizzy Jagger te modna dizajnerica Jade Jagger. Često se zajedno okupljaju na obiteljskim događajima, a Mick ga redovito vodi na koncerte i turneje Rolling Stonesa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za razliku od mnoge djece slavnih, odlučio je izgraditi vlastiti identitet izvan roditeljskog glamura. Studirao je na prestižnom sveučilištu u New Yorku, a kroz društvene mreže pokazuje ljubav prema umjetnosti, modi i kulturi. Poznat je po smislu za humor, autoironiji i stilskoj odvažnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: O velikoj Tini Turner govore Oprah, Tereza, ali i Boris Novković. Sama ga je odabrala da pjeva na njezinom prvom hrvatskom koncertu

