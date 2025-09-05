Možete li pogoditi čiji je ovo sin? Njegov otac je jedan od najvećih glazbenih ikona svih vremena

Lucasa Maurica Jaggera (26), sina legendarnog frontmena grupe The Rolling Stones Micka Jaggera (82), fotografi su uhvatili u opuštenoj šetnji New Yorkom u društvu njegove majke, brazilske manekenke i TV voditeljice Luciane Gimenez.

Foto: Profimedia

Najnovije fotografije u kratkom su vremenu izazvale veliko zanimanje javnosti zbog nevjerojatne sličnosti Lucasa s njegovim ocem.

Foto: Profimedia

Njegovo rođenje također je izazvalo veliku pozornost jer Mick u početku nije htio priznati dijete, a DNK test je dokazao da je Lucas njegov sin, što je dovelo do prekida njegove tadašnje veze s Jerry Hall.

Ovaj mladić odrastao je između SAD-a i Brazila, relativno skromno, ali je uspostavio blizak odnos sa svojim slavnim ocem i polubraćom i polusestrama, među kojima su poznate manekenke Georgia May Jagger i Lizzy Jagger te modna dizajnerica Jade Jagger. Često se zajedno okupljaju na obiteljskim događajima, a Mick ga redovito vodi na koncerte i turneje Rolling Stonesa.

Za razliku od mnoge djece slavnih, odlučio je izgraditi vlastiti identitet izvan roditeljskog glamura. Studirao je na prestižnom sveučilištu u New Yorku, a kroz društvene mreže pokazuje ljubav prema umjetnosti, modi i kulturi. Poznat je po smislu za humor, autoironiji i stilskoj odvažnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: O velikoj Tini Turner govore Oprah, Tereza, ali i Boris Novković. Sama ga je odabrala da pjeva na njezinom prvom hrvatskom koncertu