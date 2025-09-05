Danijelu Dvornik šokiralo što joj je turist napravio u apartmanu: 'Je li ovo normalno?!'
Nesvakidašnji prizor iznenadio je Danijelu
Influencerica i udovica glazbenika Dine Dvornika, Danijela Dvornik (58) ovih dana boravi u Komiži na Visu, gdje je posjetila svoju majku, Žarku Kuljiš. Tamo je svjedočila prizoru koji se ne viđa često.
Naime, na jednu noć iznajmila je apartman turistu iz Amerike, koji ju je iznenadio svojim ponašanjem. "Znači, ovdje je bio jučer jedan lik, samo jednu noć i lik je uspio skinuti karniše i zavjese s prozora. Znači, to je bacio na pod, ja ne mogu vjerovati... Je li ljudi dođu u hotel i skidaju zavjese?", ispričala je u videu. Na snimci se vidi razbacana posteljina, kao i zavjese koje je gost skinuo s prozora.
Raznježila fanove rijetkom fotografijom majke
Danijela je zatim objavila da se druži s majkom, a zajedno su objavile fotografiju iz kafića.
Podsjetimo, ova influencerica nedavno je pratitelje iznenadila i rijetkom objavom na kojoj pozira sa sestrom Anom. "Koliko smo se mi svađale. Znale bismo se i potući, otac je morao intervenirati i to s posla. Ja sam bila prva, pet godina kasnije došla je ona. Par dana nakon što je došla kući, ja sam plakala i bijesno pitala mamu: 'Zašto si je morala roditi, zašto nisam ostala jedina?'. Poslije je bilo - kud ja, tu i ona", napisala je.
