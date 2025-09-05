Danijelu Dvornik šokiralo što joj je turist napravio u apartmanu: 'Je li ovo normalno?!'

Influencerica i udovica glazbenika Dine Dvornika, Danijela Dvornik (58) ovih dana boravi u Komiži na Visu, gdje je posjetila svoju majku, Žarku Kuljiš. Tamo je svjedočila prizoru koji se ne viđa često.

Foto: Instagram/screenshot

Naime, na jednu noć iznajmila je apartman turistu iz Amerike, koji ju je iznenadio svojim ponašanjem. "Znači, ovdje je bio jučer jedan lik, samo jednu noć i lik je uspio skinuti karniše i zavjese s prozora. Znači, to je bacio na pod, ja ne mogu vjerovati... Je li ljudi dođu u hotel i skidaju zavjese?", ispričala je u videu. Na snimci se vidi razbacana posteljina, kao i zavjese koje je gost skinuo s prozora.

Raznježila fanove rijetkom fotografijom majke

Foto: Instagram/Screenshot

Danijela je zatim objavila da se druži s majkom, a zajedno su objavile fotografiju iz kafića.

Podsjetimo, ova influencerica nedavno je pratitelje iznenadila i rijetkom objavom na kojoj pozira sa sestrom Anom. "Koliko smo se mi svađale. Znale bismo se i potući, otac je morao intervenirati i to s posla. Ja sam bila prva, pet godina kasnije došla je ona. Par dana nakon što je došla kući, ja sam plakala i bijesno pitala mamu: 'Zašto si je morala roditi, zašto nisam ostala jedina?'. Poslije je bilo - kud ja, tu i ona", napisala je.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi standardi u turizmu: Što donosi oznaka 'Local Host'?