Rijetko je viđamo: Danijela Dvornik objavila zajedničku fotografiju sa sestrom, imale buran odnos

Influencerica i udovica glazbenika Dine Dvornika, Danijela Dvornik (58) podijelila je na Instagramu zajedničku fotografiju sa svojom sestrom Anom koja živi u Firenci i udana je za Talijana.

Tim povodom prisjetila se i njihovih dječjih dana te priznala da se nisu uvijek najbolje slagale. „Koliko smo se mi svađale… Znale smo se i potući, a otac je morao intervenirati čak i s posla”, napisala je Danijela. Otkrila je kako je Ana pet godina mlađa od nje te da nije bila presretna kad se sestra rodila.„Ja sam bila prva, a pet godina kasnije došla je ona. Nekoliko dana nakon što je došla kući, ja sam plakala i bijesno pitala mamu: ‘Zašto si je morala roditi, zašto nisam ostala jedina?’” prisjetila se.

Foto: Instagram/Screenshot

Dodala je da ju je često doživljavala kao „vječni uteg“. „Kud ja, tu i ona. Bila je najveća špijunica u tom dobu – sve moje tajne otkrivala bi mami i tati. Onda bi mene kaznili, a ona imala toliku grižnju savjesti da bi pregovarala da me puste iz kazne. I kad bi uspjela, ponosno bi mi rekla: ‘Dani, možeš ići vani, nagovorila sam starce da te puste.’ A ja bih tvrdoglavo odgovorila: ‘E, baš neću sad!’” opisala je Danijela uz smijeh. Tek kasnije, kad se udala i kad je Ana otišla na fakultet, njihov odnos je postao pravi sestrinski. „Danas se ne viđamo često, ali sve nadoknadimo. Osim što nas veže obitelj, povezuju nas i građevinski projekti – ona je svojim tehničkim znanjem osmislila moje prostore”, zaključila je Danijela.

Podsjetimo, Danijela je nedavno obožavatelje dirnula kada je na Instagramu podijelila i fotografiju svog supruga, preminulog glazbenika Dine Dvornika. Uz objavu je napisala emotivan tekst, a ubrzo su stigli brojni komentari podrške i riječi utjehe.

