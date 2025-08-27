Ana Nikolić nakon ispovijesti Raleta: 'Trebala bi se otvoriti sigurna kuća za sve muškarce koje sam tukla'

Srpska pjevačica Ana Nikolić (46) puni medijske stupce otkako je prijavila bivšeg dečka Gorana Ratkovića Raleta za nasilje. Slavni skladatelj dobio je zabranu prilaska na 30 dana te se oglasio javnosti, podijelivši svoju stranu priče. Ratković je otkrio da se u njihovom odnosu osjećao kao "dadilja, vozač, sve samo ne Rale", objasnivši da nije mogao samostalno donositi odluke. Pjevačica se sada putem društvenih mreža osvrnula na njegove riječi.

Foto: Instagram

"Smatram da bi se uskoro trebala otvoriti sigurna kuća za sve muškarce koje sam ja tukla, bockala škarama pa im je tekla krv. Samo neka mi pokažu točno mjesto gdje je to. A moja mjesta su jako vidljiva, fotografirana i time će se baviti institucije. I to jako dugo", rekla je jedna od najpoznatijih pjevačica iz regije.

"Raletu bih poručila... Sraletu bih poručila da više ne se*e, da začepi gubicu jer ako krenem pričati sve od početka, neće mu biti dobro. Sramoto za muški rod, hermafroditu. Ti bi trebao promijeniti spol, dečko. Tebi poručujem da promijeniš spol. Lažeš, na Boga ne misliš. Ali Boga ima", rekla je u emotivnom i žestokom istupu, dodavši da je njena kći Tara svjesna cijele situacije.

Foto: Screenshot/instagram

"Pa moje dijete nije kutija. Prazna kutija kao ti, za Novu godinu, ispod bora. To si ti. Prazna kutija. Prazan poklon. Hodajuća laž. Laž u pokretu. Čim čovjek zine - slaže. Sramoto jedna. Vjerovala sam ti. Išla sam s tobom. Po bolnicama sam te vodila. Tebe, oca, redom. Koga god je trebalo. Zar te nije sram više lagati", rekla je Ana te dodala da je Goranova ispovijest lažna.

Podsjetimo, do spornog događaja došlo je u skladateljevoj kući na Avali. Njihova veza već je bila napeta i toksična, a situacija je eskalirala kada je Ana provjeravala telefon bivšeg partnera i naišla na prepisku s djevojkom koju Ratković ne poznaje. Ta djevojka nudila je pomoć oko šminke za Anu što je Ratković ljubazno odbio jer je sve već bilo organizirano putem prijatelja. Ipak, Ana je situaciju pogrešno protumačila, što je dovelo do svađe i optužbi o nevjeri. Ratković je priznao da je taj dan bio kaotičan te otkrio da je teško razaznati tko je u njihovom odnosu bio žrtva, a tko nasilnik. Mjera zabrane prilaska donesena je radi sprječavanja eventualnih novih incidenata, no državni odvjetnik još treba odlučiti hoće li Ratković biti kazneno gonjen.

