Poznati koji su postali roditelji kao maloljetnici: Najmlađi je imao samo 15 godina

Mnoge svjetske zvijezde postali su roditelji u još jako mladoj dobi, dok su još bili maloljetni. Neki od njih su televizijske zvijezde, glumci i pjevači. Evo nekoliko takvih poznatih imena, koji su postali roditelji dok su i sami još bili djeca.

Rod Stewart (17)

Britanski pjevač Rod Stewart saznao je da je postao otac s 17 godina. Njegova tadašnja djevojka Susannah Boffey rodila je sina kojeg su odlučili dati na posvajanje. Ova situacija nije bila jednostavna za Stewarta, no danas ima osmero djece s različitim partnericama.

Jamie Lynn Spears (16)

Američka glumica i pjevačica poznata po ulozi u popularnoj seriji Zoey 101, Jamie Lynn Spears, postala je majka u dobi od samo 16 godina. Njezina trudnoća postala je globalna vijest, a njezina kći Maddie Briann Aldridge rođena je 2008. godine. Glumica je dobila kćer Maddie s bivšim partnerom Caseyom Aldridgeom.

Solange Knowles (17)

Solange, sestra poznate pjevačice Beyoncé, postala je majka sa 17 godina. Sa suprugom Danielom Smithom dobila je sina Daniela Juleza Smitha II. 2004. godine. Solange je tada bila u početnim fazama svoje glazbene karijere, a danas je poznata kao glazbenica, producentica i aktivistkinja.

Machine Gun Kelly (18)

Američki glazbenik Machine Gun Kelly (pravo ime: Colson Baker) postao je otac sa 18 godina. Sa svojom tadašnjom partnericom Emmom Cannon, dobio je kćer Casie Colson Baker.

Karamo Brown (15)

Poznati televizijska zvijezda i član tima u seriji Queer Eye, Karamo Brown, saznao je da je postao otac u dobi od samo 15 godina. Bivša djevojka Stephanie Brooks ga je pozvala na sud samo zbog plaćanja alimentacije, no Karamo je uspio izgraditi dublji odnos sa svojim djetetom te održava blizak odnos sa svojim sinom.

Taylor Hanson (18)

Član popularne glazbene grupe Hanson, Taylor Hanson, postao je otac u dobi od 18 godina. Sa suprugom Natalie dobio je sina Jordana Ezru Hansona, koji je rođen 2002. godine. Taylor je danas ponosni otac šestero djece.

