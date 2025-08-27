Ovako je Tomašević izgledao prije nego što je postao gradonačelnik: Aktivist od studentskih dana

Prije nego što je 2021. godine prvi put izabran za gradonačelnika Zagreba, Tomislav Tomašević bio je javnosti poznat prvenstveno kao aktivist i zagovornik zelene politike. Fotografije iz 2007. godine otkrivaju i njegov tadašnji izgled, koji se zapravo i ne razlikuje mnogo od onoga na što su Zagrepčani navikli posljednjih godina.

Foto: Jurica Galoic/pixsell

Na snimkama nastalim tijekom konferencije za medije povodom Dana planeta Zemlje, gdje je govorio o devastaciji Donjeg grada zajedno s Verom Petrinjak Šimek, Tomašević izgleda poput tipičnog mladića u dvadesetima. Imao je bujniju i nešto dužu kosu, na licu nije nosio naočale, ali ukupni dojam jednako je ležeran kao i danas.

Foto: Jurica Galoic/pixsell

Tada je imao tek 25 godina, tek što je diplomirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, i već je bio duboko uključen u građanski aktivizam. Godine 2007. izabran je i za predsjednika Zelene akcije, gdje je ostao do 2012., što je dodatno oblikovalo njegovu javnu sliku predanog borca za okoliš.

U usporedbi s tim razdobljem, trenutni gradonačelnik Zagreba ostao je dosljedan svom modnom izričaju, ali i svjetonazorima.

