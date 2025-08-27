Ovako je Tomašević izgledao prije nego što je postao gradonačelnik: Aktivist od studentskih dana
Još kao mladić, gradonačelnik Zagreba imao je strast prema očuvanju okoliša
Prije nego što je 2021. godine prvi put izabran za gradonačelnika Zagreba, Tomislav Tomašević bio je javnosti poznat prvenstveno kao aktivist i zagovornik zelene politike. Fotografije iz 2007. godine otkrivaju i njegov tadašnji izgled, koji se zapravo i ne razlikuje mnogo od onoga na što su Zagrepčani navikli posljednjih godina.
Na snimkama nastalim tijekom konferencije za medije povodom Dana planeta Zemlje, gdje je govorio o devastaciji Donjeg grada zajedno s Verom Petrinjak Šimek, Tomašević izgleda poput tipičnog mladića u dvadesetima. Imao je bujniju i nešto dužu kosu, na licu nije nosio naočale, ali ukupni dojam jednako je ležeran kao i danas.
Tada je imao tek 25 godina, tek što je diplomirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, i već je bio duboko uključen u građanski aktivizam. Godine 2007. izabran je i za predsjednika Zelene akcije, gdje je ostao do 2012., što je dodatno oblikovalo njegovu javnu sliku predanog borca za okoliš.
U usporedbi s tim razdobljem, trenutni gradonačelnik Zagreba ostao je dosljedan svom modnom izričaju, ali i svjetonazorima.
