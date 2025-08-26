PONOVNO BLISTA /

Nestvarno tijelo poput božice: Glazbena zvijezda fotografijama u bikiniju rasplamsala maštu fanova

Nestvarno tijelo poput božice: Glazbena zvijezda fotografijama u bikiniju rasplamsala maštu fanova
Foto: Profimedia

Nicole trenutno uživa na Karibima, a tom prilikom je još jednom dokazala da izgleda sjajno

26.8.2025.
22:22
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pjevačica i bivša članica grupe Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger uživa na luksuznom odmoru na karipskom otoku Angvila, a tom prilikom još jednom je oduševila obožavatelje svojim atraktivnim izgledom.

Nestvarno tijelo poput božice: Glazbena zvijezda fotografijama u bikiniju rasplamsala maštu fanova
Foto: Profimedia

Na fotografijama s plaže 47-godišnja ljepotica pokazala je besprijekornu figuru u bikiniju, a obožavatelji nisu štedjeli komplimente na račun njezinog izgleda. 

Osim uživanja na suncu, pjevačica je na društvenim mrežama podijelila i nekoliko trenutaka sa zaručnikom Thomom Evansom, s kojim često putuje. Ova glazbenica je inače aktivna i u karijeri – nedavno je najavila nove glazbene projekte. Ipak, trenutačno uživa u odmoru i zasluženom predahu.

POGLEDAJTE VIDEO: Popularna britanska pjevačica Adele objavila je povratnički singl: Pjesma je pregledana rekordnih 23 milijuna puta

Nicole ScherzingerOdmorLjetoBikini
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PONOVNO BLISTA /
Nestvarno tijelo poput božice: Glazbena zvijezda fotografijama u bikiniju rasplamsala maštu fanova