Nestvarno tijelo poput božice: Glazbena zvijezda fotografijama u bikiniju rasplamsala maštu fanova

Pjevačica i bivša članica grupe Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger uživa na luksuznom odmoru na karipskom otoku Angvila, a tom prilikom još jednom je oduševila obožavatelje svojim atraktivnim izgledom.

Foto: Profimedia

Na fotografijama s plaže 47-godišnja ljepotica pokazala je besprijekornu figuru u bikiniju, a obožavatelji nisu štedjeli komplimente na račun njezinog izgleda.

Osim uživanja na suncu, pjevačica je na društvenim mrežama podijelila i nekoliko trenutaka sa zaručnikom Thomom Evansom, s kojim često putuje. Ova glazbenica je inače aktivna i u karijeri – nedavno je najavila nove glazbene projekte. Ipak, trenutačno uživa u odmoru i zasluženom predahu.

