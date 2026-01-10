Na crnim listama i zabranjeni, paradirali Banjom Lukom. Tko je pustio Putinove Noćne vukove kraj Hrvatske?

U Banjoj Luci u petak održan mimohod povodom 9. siječnja, tijekom kojeg su sudjelovali i članovi Moto kluba „Noćni vukovi“, koji ima otvorenu potporu ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše Dnevni avaz.

Bajkeri su bili dio 44. ešalona, a mediji u entitetu Republika Srpska predstavili su klub kao „jedan od najmoćnijih moto klubova na svijetu“.

U medijskim izvješćima iz RS-a predstavljeni su kao klub je od osnutka prisutan na svim važnijim događajima vezanima uz Republiku Srpsku, uključujući mimohode i državne manifestacije, a među njegovim članovima nalaze se i bivši pripadnici Vojske Republike Srpske

"Noćni vukovi simboliziraju čast, bratstvo i otpor, a posebnu težinu klubu daje činjenica da je ruski predsjednik Vladimir Putin njegov član.“

Sankcije SAD-a i međunarodne zabrane

Vođa kluba, Aleksandar Zaldostanov, poznat pod nadimkom "Kirurg", i sam je pod međunarodnim sankcijama. Klub i njegov vođa nalaze se na crnoj listi SAD-a zbog potpore separatistima u Donjecku i Luhansku na istoku Ukrajine. Zaldostanovu je donedavno bio zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu jer je označen kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti, dok njegov trenutačni status nije poznat.

Sankcije protiv „Noćnih vukova“ prvi je uveo Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a 2014. godine, uključujući zabranu financijskih transakcija i zamrzavanje imovine pod jurisdikcijom SAD-a. Kasnije su slične mjere uveli EU, Kanada i Ujedinjeno Kraljevstvo. Europska unija sankcionirala je klub u srpnju 2022. zbog propagandnih aktivnosti u korist ruske invazije na Ukrajinu.

Ideologija i politički utjecaj kluba

Za razliku od klasičnih bajkerskih klubova, „Noćni vukovi“ od samog početka razvijaju izražen ideološki i politički identitet, snažno povezan s ruskim državotvornim narativom, pravoslavljem i konceptom tzv. „ruskog svijeta“.

Zapadne zemlje i međunarodne organizacije klub smatraju parapolitičkom strukturom bliskom Kremlju, koja djeluje kao instrument političkog utjecaja i propagande, piše Avaz.

