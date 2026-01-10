FREEMAIL
POZIRANJE PRED CRKVOM /

Oženio se sin Mire Bulja: Nova snaha već je angažirana mlada političarka, evo tko je!

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Nediljko Bulj oženio je mladu političku nadu koja već obnaša dužnost vijećnice

10.1.2026.
18:23
Hot.hr
Zvonimir Barisin/pixsell
Sin sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Mire Bulja (53), Nediljko Bulj, vjenčao se 10. siječnja u Sinju sa svojom dugogodišnjom partnericom Pijom Cvitković (25).

Svečanosti su prisustvovali članovi obitelji, prijatelji i brojni uzvanici, a mladenci su pozirali ispred crkve.

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Još jedna političarka u obitelji

Obitelj Mire Bulja posebno je istaknula važnost ovog događaja jer je Neno pronašao životnu partnericu u ambicioznoj političarki Piji Cvitković, koja je studentica treće godine preddiplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Pia je poznata ne samo po političkom djelovanju, već i po kulturnom angažmanu – članica je splitskog ansambla "Harmonija disonance", koji promiče hrvatsku glazbenu tradiciju i kulturnu baštinu. Kako je ranije pisao Radio NU, godinu dana provela je i u Velikoj Britaniji.

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Osim toga, od 2022. Pia aktivno djeluje u političkoj platformi MOST, koju smatra jedinom političkom opcijom u Hrvatskoj sposobnom za sustavne promjene na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini. Trenutačno obnaša dužnost vijećnice u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, a na prošlim lokalnim izborima kandidirala se za dožupanicu uz bok MOST-ovom kandidatu za župana, Anti Kujundžiću. Uz to, obnaša funkciju potpredsjednice Odbora za statut i poslovnik.

Iako je odrasla u Splitu, zahvaljujući obiteljskim korijenima u Sinju i Imotskoj krajini, odlično razumije život i specifične izazove dalmatinskog zaleđa.

Miro Bulj
