Kipti na sve strane: Talijanska zvijezda morala pridržavati dekolte na crvenom tepihu

Talijanska influencerica Jennifer Serpi prošetala je crvenim tepihom devete večeri Venecijanskog filmskog festivala i gotovo doživjela modni gaf. Odabrala je usku crvenu haljinu s naglašenim strukom, otvorenim leđima, visokim prorezima sa strane i dubokim dekolteom.

Foto: Profimedia

Taj dekolte gotovo joj je stvorio probleme tijekom fotografiranja. U jednom trenutku Jennifer se sagnula i morala rukama pridržati grudi kako ne bi pokazala previše. Nakon toga, s fotkanjem je nastavila širokim osmijehom na licu.

Tko je Jennifer Serpi?

Jennifer, poznata i kao Jenni Serpi ili samo Jenni, talijanska je TikTok kreatorica rođena 20. lipnja 2006. u Rimu. Na TikToku je aktivna pod korisničkim imenom i ima više od 2 milijuna pratitelja te stotine milijuna lajkova. Popularna je i na Instagramu gdje također ima veliku bazu fanova.

Foto: Profimedia

Jenni je rođena gluha, kao i njezini roditelji, a dio obitelji po majčinoj liniji također je gluh. Na društvenim mrežama ne skriva svoju situaciju, već je koristi kako bi bila autentična i vidljivija. Proslavila se zahvaljujući svojim lip-sync izvedbama na talijanskom znakovnom jeziku što je na TikToku rijetkost i donijelo joj veliku pažnju.

Plesom se bavi više od 12 godina, a koreografije ne kopira, već ih stvara sama, s puno osjećaja. Za svaki video treba joj više vremena nego drugima jer ne želi raditi po šabloni. Umjesto toga, pristupa svemu svojim tempom, s više strpljenja, emocije i kreativnosti. Glazbu, iako je čuje tek djelomično zahvaljujući slušnom aparatu, doživljava kroz vibracije, pokret i ritam tijela.

Razmišlja o studiju ili glumačkoj karijeri

Kroz TikTok objave često odgovara na pitanja pratitelja, objašnjava svakodnevne situacije u školi i dijeli poruke koje nadilaze njezinu priču. Iako ima milijune pratitelja, Jenni je prije svega srednjoškolka. Pohađa Liceo delle Scienze Umane u Rimu, gdje uči i obvezne predmete i ekonomiju i menadžment. Razmišlja o nastavku studija, ali je sve više privlači i glumačka karijera.

POGLEDAJTE VIDEO: Venecijanski otočić Lido idućih 10 dana bit će središte svjetske kinematografije, a predstavit će se i Hrvati