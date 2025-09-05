Glumica iz 'Sjena prošlosti' o novom partneru: 'Ako kažem da ga imam, odmah slijedi ono pitanje...'

Dora Fišter (47) hrvatska je kazališna, filmska i televizijska glumica. Tijekom karijere ostvarila je brojne zapažene uloge u televizijskim serijama i filmovima, a hrvatska javnost najviše je pamti po nezaboravnoj ulozi jednoj kultnoj seriji. Dora dolazi iz ugledne umjetničke obitelji: njezin djed Tito Strozzi bio je istaknuti glumac i redatelj, dok je baka Eliza Gerner ostavila neizbrisiv trag u kazalištu. Odrastanje u takvom okruženju, kako Dora priznaje, duboko je oblikovalo njezin pogled na umjetnost i život.

Gledali smo je u RTL-ovoj seriji ''Sjene prošlosti'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, a u razgovoru nam otkriva svoje najdraže uloge, trenutke koji su je obilježili, kako balansira obitelj i karijeru, gdje je bila ovog ljeta te male, ali dragocjene stvari koje je usrećuju u svakodnevici.

Poznata ste hrvatska glumica. Koja vam je do sad najdraža uloga?

To je kao da pitate majku koje joj je dijete najdraže! (smijeh) Šalim se, naravno. Svaka uloga dolazi u pravom trenutku i sa svojom svrhom. Zato je ona koju trenutno igram ta koja okupira sve moje misli i osjećaje.

Javnost vas najviše pamti po ulozi Bibe u kultnoj seriji. Prilaze li vam ljudi i dalje zovu Biba?

Nikad mi ljudi nisu pretjerano prilazili. Ponekad se dogodi neki simpatičan ulet, što mi je uvijek drago. Ove godine, primjerice, u ribarnici na Šolti gospođa koja čisti ribu rekla mi je da se vratim za pola sata jer ima gužvu, a da će staviti sve na ime „Biba“. Pa to je tako slatko!

Trenutno glumite u RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti'. Koga glumite i što vas najviše privlači u toj ulozi?

Glumim liječnicu Ines Wagner, najbolju prijateljicu glavne protagonistice Olge Vidović. Nije riječ o posebno izazovnoj ulozi, ali ona je ljekovita i terapeutska – širi pozitivnu energiju i rado pomaže drugima. U moru zla, njezina dobrota posebno se ističe.

Je li vam draže kazalište ili televizija?

Strast je ista, pristup je samo malo drugačiji. Teško je reći… možda snimanje…

Dolazite iz ugledne umjetničke obitelji. Kako je odrastanje u takvom okruženju utjecalo na vaš izbor karijere?

Ne bih to znala objasniti jednostavno. Moji roditelji bili su liječnici i, kao djeca, odgajani smo kao i svi drugi. U socijalizmu smo svi bili sretni i jednaki. Još kao djevojčica govorila sam da ću biti glumica, a moj najbolji prijatelj s kojim sam odrasla postao je snimatelj. Tek kasnije sam osvijestila značaj obitelji – prvenstveno zahvaljujući baki Elizi Gerner, koja je o svemu pričala i pisala knjige koje svjedoče ne samo o našoj obitelji nego i o umjetnicima i kazališnim događajima tog vremena. Kasnije su tu ulogu osvještavanja preuzeli profesori na Akademiji, a potom i ja sama. Rezultat – ponos i zahvalnost.

Imate troje djece. Kako uspijevate balansirati privatni život i glumačke obaveze? Jesu li spremni za početak škole?

Balansiranje je bilo jednostavno. Kad su djeca bila mala, nisam radila jer mi je bilo jako važno biti s njima. Nije mi bilo teško – uživala sam i bila zahvalna što imam tu mogućnost. Kako su rasla, otvorili su se novi prostori za moj rad, a oni su postali samostalniji. Danas imam više vremena i slobode za posao, a oni za vlastiti rast. Spremni za školu? Da!

Već neko vrijeme ste razvedeni. Imate li danas nekog posebnog u životu?

Hmmm… Ovo je škakljivo pitanje. Ako kažem da imam, odmah slijedi pitanje 'tko je on'. Ako kažem da nemam… E, onda sam u problemu!

Što volite raditi u slobodno vrijeme kada niste na snimanju?

U kući je uvijek puno posla, ali i običan ničim ispunjen trenutak zna biti dovoljan. Volim biti sama, jer je to rijetko i takve trenutke posebno cijenim. Ponekad me ispuni i gledanje u prazan zid. Inače, volim planinariti, čitati, meditirati, gledati dokumentarce ili se družiti s prijateljicama.

Koja vam je omiljena ljetna destinacija u Hrvatskoj ili inozemstvu?

Na Šolti imamo obiteljsku kuću, pa tamo najčešće provodim ljeta. No ove godine sam posebno uživala na Velebitu – planine su definitivno izbor broj jedan!

A ljetni hit ili pjesma vam trenutno ne izlazi iz glave?

„Oh, Carol“ od Neila Sedakea. Ne mogu si pomoći!

