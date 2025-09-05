IDE JOJ U LJUBAVI /

Glumica iz 'Sjena prošlosti' o novom partneru: 'Ako kažem da ga imam, odmah slijedi ono pitanje...'
Foto: Instagram

Dora Fišter rekla nam je gdje je provela ljeto i jesu li joj djeca spremna za školu

5.9.2025.
20:45
Dora Fišter (47) hrvatska je kazališna, filmska i televizijska glumica. Tijekom karijere ostvarila je brojne zapažene uloge u televizijskim serijama i filmovima, a hrvatska javnost najviše je pamti po nezaboravnoj ulozi jednoj kultnoj seriji. Dora dolazi iz ugledne umjetničke obitelji: njezin djed Tito Strozzi bio je istaknuti glumac i redatelj, dok je baka Eliza Gerner ostavila neizbrisiv trag u kazalištu. Odrastanje u takvom okruženju, kako Dora priznaje, duboko je oblikovalo njezin pogled na umjetnost i život.

Gledali smo je u RTL-ovoj seriji ''Sjene prošlosti'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, a u razgovoru nam otkriva svoje najdraže uloge, trenutke koji su je obilježili, kako balansira obitelj i karijeru, gdje je bila ovog ljeta te male, ali dragocjene stvari koje je usrećuju u svakodnevici.

Poznata ste hrvatska glumica. Koja vam je do sad najdraža uloga?

To je kao da pitate majku koje joj je dijete najdraže! (smijeh) Šalim se, naravno. Svaka uloga dolazi u pravom trenutku i sa svojom svrhom. Zato je ona koju trenutno igram ta koja okupira sve moje misli i osjećaje.

 

Javnost vas najviše pamti po ulozi Bibe u kultnoj seriji. Prilaze li vam ljudi i dalje zovu Biba?

Nikad mi ljudi nisu pretjerano prilazili. Ponekad se dogodi neki simpatičan ulet, što mi je uvijek drago. Ove godine, primjerice, u ribarnici na Šolti gospođa koja čisti ribu rekla mi je da se vratim za pola sata jer ima gužvu, a da će staviti sve na ime „Biba“. Pa to je tako slatko!

Trenutno glumite u RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti'. Koga glumite i što vas najviše privlači u toj ulozi?

Glumim liječnicu Ines Wagner, najbolju prijateljicu glavne protagonistice Olge Vidović. Nije riječ o posebno izazovnoj ulozi, ali ona je ljekovita i terapeutska – širi pozitivnu energiju i rado pomaže drugima. U moru zla, njezina dobrota posebno se ističe.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli HelenaSepl (@helenasepl)

Je li vam draže kazalište ili televizija?

Strast je ista, pristup je samo malo drugačiji. Teško je reći… možda snimanje…

Dolazite iz ugledne umjetničke obitelji. Kako je odrastanje u takvom okruženju utjecalo na vaš izbor karijere?

Ne bih to znala objasniti jednostavno. Moji roditelji bili su liječnici i, kao djeca, odgajani smo kao i svi drugi. U socijalizmu smo svi bili sretni i jednaki. Još kao djevojčica govorila sam da ću biti glumica, a moj najbolji prijatelj s kojim sam odrasla postao je snimatelj. Tek kasnije sam osvijestila značaj obitelji – prvenstveno zahvaljujući baki Elizi Gerner, koja je o svemu pričala i pisala knjige koje svjedoče ne samo o našoj obitelji nego i o umjetnicima i kazališnim događajima tog vremena. Kasnije su tu ulogu osvještavanja preuzeli profesori na Akademiji, a potom i ja sama. Rezultat – ponos i zahvalnost.

 

Imate troje djece. Kako uspijevate balansirati privatni život i glumačke obaveze? Jesu li spremni za početak škole?

Balansiranje je bilo jednostavno. Kad su djeca bila mala, nisam radila jer mi je bilo jako važno biti s njima. Nije mi bilo teško – uživala sam i bila zahvalna što imam tu mogućnost. Kako su rasla, otvorili su se novi prostori za moj rad, a oni su postali samostalniji. Danas imam više vremena i slobode za posao, a oni za vlastiti rast. Spremni za školu? Da!

Već neko vrijeme ste razvedeni. Imate li danas nekog posebnog u životu?

Hmmm… Ovo je škakljivo pitanje. Ako kažem da imam, odmah slijedi pitanje 'tko je on'. Ako kažem da nemam… E, onda sam u problemu! 

 

Što volite raditi u slobodno vrijeme kada niste na snimanju?

U kući je uvijek puno posla, ali i običan ničim ispunjen trenutak zna biti dovoljan. Volim biti sama, jer je to rijetko i takve trenutke posebno cijenim. Ponekad me ispuni i gledanje u prazan zid. Inače, volim planinariti, čitati, meditirati, gledati dokumentarce ili se družiti s prijateljicama.

Koja vam je omiljena ljetna destinacija u Hrvatskoj ili inozemstvu?

Na Šolti imamo obiteljsku kuću, pa tamo najčešće provodim ljeta. No ove godine sam posebno uživala na Velebitu – planine su definitivno izbor broj jedan!

 

A ljetni hit ili pjesma vam trenutno ne izlazi iz glave?

„Oh, Carol“ od Neila Sedakea. Ne mogu si pomoći! 

