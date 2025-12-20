FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SEKSI IZDANJE /

Provokativna Lily Allen okupila slavne goste, a onda se dogodio poseban trenutak

Provokativna Lily Allen okupila slavne goste, a onda se dogodio poseban trenutak
×
Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Glamurozni klub Stringfellows bio je ispunjen poznatim imenima glazbene scene

20.12.2025.
11:20
Gabriela Zrilić
/ Splashnews.com/splash/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Lily Allen (40), britanska pjevačica i autorica brojnih hitova, priredila je glamuroznu božićnu zabavu u poznatom londonskom klubu Stringfellows. Unatoč zimskim temperaturama, atmosfera je bila užarena, a Lily je od samog dolaska bila u središtu pozornosti, pise DailyMail. 

Provokativna Lily Allen okupila slavne goste, a onda se dogodio poseban trenutak
Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Pjevačica je zablistala u odvažnom kostimu inspiriranom Djedom Božićnjakom – crvenoj baršunastoj mini haljini s bijelim krznom, uz dugi kaput, bijele čarape s podvezicama i visoke platforme. Među uzvanicima bila je i Olivia Rodrigo (22), američka pop zvijezda i trostruka dobitnica Grammyja, koja je nosila crnu čipkastu mini haljinu. Zabavi su prisustvovale i pjevačice Lola Young te Ella Eyre, obje u izazovnim modnim kombinacijama.

Provokativna Lily Allen okupila slavne goste, a onda se dogodio poseban trenutak
Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Ples, glazba i privatni trenuci

Lily Allen večer je provela plešući s prijateljima, a u jednom je trenutku zapjevala pred gostima. Poseban trenutak večeri bio je dolazak London Gay Men's Chorusa, koji je dodatno podigao blagdansku atmosferu.

Provokativna Lily Allen okupila slavne goste, a onda se dogodio poseban trenutak
Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Na zabavi joj se pridružio i Jonah Freud, britanski pisac i član poznate obitelji Freud, s kojim je posljednjih mjeseci često viđena u javnosti. Njihova bliskost ponovno je potaknula nagađanja o prirodi njihova odnosa, dok Lily, nakon razvoda od glumca Davida Harboura, sve više vremena provodi u Londonu.

POGLEDAJTE VIDEO:U Rijeci ima mjesto gdje svoje želje možete zapisati, a Djed Mraz će ih osobno pročitati

Lily AllenBozicni Party
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SEKSI IZDANJE /
Provokativna Lily Allen okupila slavne goste, a onda se dogodio poseban trenutak