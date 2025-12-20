Provokativna Lily Allen okupila slavne goste, a onda se dogodio poseban trenutak

Lily Allen (40), britanska pjevačica i autorica brojnih hitova, priredila je glamuroznu božićnu zabavu u poznatom londonskom klubu Stringfellows. Unatoč zimskim temperaturama, atmosfera je bila užarena, a Lily je od samog dolaska bila u središtu pozornosti, pise DailyMail.

Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Pjevačica je zablistala u odvažnom kostimu inspiriranom Djedom Božićnjakom – crvenoj baršunastoj mini haljini s bijelim krznom, uz dugi kaput, bijele čarape s podvezicama i visoke platforme. Među uzvanicima bila je i Olivia Rodrigo (22), američka pop zvijezda i trostruka dobitnica Grammyja, koja je nosila crnu čipkastu mini haljinu. Zabavi su prisustvovale i pjevačice Lola Young te Ella Eyre, obje u izazovnim modnim kombinacijama.

Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Ples, glazba i privatni trenuci

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lily Allen večer je provela plešući s prijateljima, a u jednom je trenutku zapjevala pred gostima. Poseban trenutak večeri bio je dolazak London Gay Men's Chorusa, koji je dodatno podigao blagdansku atmosferu.

Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Na zabavi joj se pridružio i Jonah Freud, britanski pisac i član poznate obitelji Freud, s kojim je posljednjih mjeseci često viđena u javnosti. Njihova bliskost ponovno je potaknula nagađanja o prirodi njihova odnosa, dok Lily, nakon razvoda od glumca Davida Harboura, sve više vremena provodi u Londonu.

