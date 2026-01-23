Projekt u kojem je sudjelovao proslavljeni Vatreni kasni s plaćama: 'Bespotrebno ga razapinjete'

Posljednjih se dana u medijima pojavila informacija o neisplati plaća petnaestak radnika Mašković hana za listopad, studeni i prosinac, ali i o tome da je dio zaposlenika dao otkaz.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Slobodna Dalmacija navodi kako je načelnik Općine Pakoštane Milivoj Kurtov (HDZ) izjavio da također kasni isplata jedne rate za zakup u iznosu od 4.200 eura, a cijela je priča intrigantna jer u njoj sudjeluje i jedan bivši Vatreni – Šime Vrsaljko. Naime, Vrsaljko i njegov rođak prije gotovo godinu dana krenuli su u ovaj projekt, no došlo je do problema.

"Han ide dalje i uskoro otvara svoja vrata. Kao i mnoge druge tvrtke, imali smo određene probleme u poslovanju, što nije ništa neobično. Situacija je sada riješena i hotel ćemo uskoro ponovno otvoriti", rekao je rođak Šime Vrsaljka Andrija, čije riječi prenose 24sata. Andrija Vrsaljko također navodi kako se njegov rođak "bespotrebno razapinje" jer je iz tvrtke Saxum Mas, koja ima desetogodišnji zakup Maškovića hana, službeno istupio još u rujnu iz osobnih razloga.

Veliki planovi

Podsjetimo, proslavljeni desni bočni i njegov rođak još su u veljači prošle godine pobijedili na natječaju Općine Pakoštane, čime su stekli pravo upravljanja nad Maškovićim hanom, luksuznim boutique hotelom smještenim u blizini Vranskog jezera.

"Želja nam je stvoriti mjesto koje će povezati povijest, kulturu i luksuzni smještaj s fenomenalnim gastro iskustvom. Bit će to mjesto za sva osjetila, za razne profile ljudi, osobito one koji vole uživati. Želimo da Mašković postane jedan od predstavnika naše županije u svijetu", izjavio je tada Andrija Vrsaljko.

Planovi za Maškovića han uključivali su raznovrsna događanja – od tematskih večeri i koncerata do edukativnih radionica i luksuznih vjenčanja, no izgleda da je "lakše reći nego učiniti".

Foto: Dino Stanin/pixsell

Inače, Maškovića han predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika osmanske arhitekture u Hrvatskoj. Izgrađen u 17. stoljeću, objekt je prvotno služio kao svratište, odmorište i rezidencija. Kroz godine je pažljivo obnovljen i danas funkcionira kao elegantan hotel s modernim sadržajima, uključujući restoran specijaliziran za tradicionalnu dalmatinsku kuhinju, wellness centar i muzej.

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Hajduka govorio o transferu Marešića