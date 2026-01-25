Novu sezonu 'Gospodina Savršenog' ne propustite od ponoći na Voyo: Stiže nikada jača konkurencija
Ne propustite od ponoći na platformi Voyo prvu epizodu nove sezone Gospodina Savršenog
Od ponoći na platformi Voyo možete ekskluzivno pogledati prvu epizodu nove sezone Gospodina Savršenog. Ove sezone gledatelje očekuje iznenađenje, a u potrazi za ljubavlju sudjeluju dva Gospodina Savršena - Karlo (26) i Petar (29), koji će se boriti za naklonost 24 atraktivne kandidatkinje. Radnja se odvija na sunčanoj Kretu, gdje je vladala posebna energija među kandidatima, a Petar i Karlo svojim šarmom i samouvjerenošću pokazuju zašto su zaslužili nositi titulu "Savršenih".
Karlo, bivši profesionalni sportaš, ističe iskrenost i povjerenje kao temelje odnosa, dok Petar vjeruje u ljubav i novu iskustvu. Dva različita pogleda na ljubav, uz snažne emocije, neočekivane obrte i teške odluke, donose potpuno novu dinamiku u showu. Kroz smijeh i iskrenost, obojica se otvaraju i otkrivaju svoje vrijednosti, a borba za srce svake kandidatkinje bit će izuzetno neizvjesna.
Ne propustite početak romantične avanture pete sezone Gospodina Savršenog od ponoć na Voyo.
