Novu sezonu 'Gospodina Savršenog' ne propustite od ponoći na Voyo: Stiže nikada jača konkurencija

Od ponoći na platformi Voyo možete ekskluzivno pogledati prvu epizodu nove sezone Gospodina Savršenog. Ove sezone gledatelje očekuje iznenađenje, a u potrazi za ljubavlju sudjeluju dva Gospodina Savršena - Karlo (26) i Petar (29), koji će se boriti za naklonost 24 atraktivne kandidatkinje. Radnja se odvija na sunčanoj Kretu, gdje je vladala posebna energija među kandidatima, a Petar i Karlo svojim šarmom i samouvjerenošću pokazuju zašto su zaslužili nositi titulu "Savršenih".

Foto: Rtl

Karlo, bivši profesionalni sportaš, ističe iskrenost i povjerenje kao temelje odnosa, dok Petar vjeruje u ljubav i novu iskustvu. Dva različita pogleda na ljubav, uz snažne emocije, neočekivane obrte i teške odluke, donose potpuno novu dinamiku u showu. Kroz smijeh i iskrenost, obojica se otvaraju i otkrivaju svoje vrijednosti, a borba za srce svake kandidatkinje bit će izuzetno neizvjesna.

Ne propustite početak romantične avanture pete sezone Gospodina Savršenog od ponoć na Voyo.

