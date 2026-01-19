Petar o djetinjstvu, obitelji i bratu koji mu je promijenio život: 'Da nije bilo njega, ne bih bio model'

„Kao klinac živjeli smo u naselju gdje čim izađeš - na poljani si. Gomila ljudi, svaki vikend se igrao nogomet i svi smo to išli gledati“, prisjeća se Petar. Dane je provodio vani s djecom, a sport je od najranije dobi bio neizostavan dio njegova života.

„Majka mi je učiteljica, otac ekonomist, ali bio je i košarkaški trener. Djed mi je bio nogometaš, tako da me sport nekako prirodno privukao. Igrao sam nogomet, košarku, odbojku, bavio se atletikom… stalno sam bio u pokretu“, govori.

Iako danas djeluje disciplinirano i fokusirano, priznaje da nikada nije bio pretjerani ljubitelj škole. „Doživljavao sam je više kao obavezu nego kao nešto u čemu uživam, ali sam znao da je obrazovanje važno i uvijek sam izvršavao svoje obaveze“, priznaje.

Brat je odigrao ključnu ulogu

Uz sport i školu, najvažniju ulogu u njegovu odrastanju imala je, naravno, obitelj. Na pitanje tko je najviše utjecao na njega, Petar ne izdvaja jednu osobu, nego kaže da je od svakoga ponešto naslijedio.

„Od oca sam naučio kako biti reprezentativan i odlučan. Od majke sam dobio mudrost, strpljenje i naučila me da uvijek poštujem druge. A brat Ilija… on je netko tko me uvijek ispravljao i usmjeravao. Tad to nisam doživljavao kao savjete, ali kasnije shvatiš da su to zapravo bile lekcije“, kaže i objašnjava kako nikada nije bila prepreka razlika u godinama među njima. „Kao klinac sam ga stalno pratio. Vodio me sa sobom kad bi izlazio, družili smo se i, naravno, svađali. Bratska ljubav“, kaže kroz smijeh.

Upravo je brat odigrao ključnu ulogu u jednoj od najvažnijih životnih odluka - odlasku u modeling i život u inozemstvu. Petar je tada studirao i činilo se da mu je budućnost isplanirana. „Počeo sam studirati IT jer se i brat time bavi. Nakon tri, četiri mjeseca pojavila se prilika da idem u Milano. Da on tada nije rekao: 'Pustite ga godinu dana da proba', danas se time vjerojatno ne bih bavio.“

'Roditelji mu me uvijek podržavali'

Iako je postojala doza straha, roditelji su vjerovali u njega. „Uvijek su me podržavali. Znali su kakav sam, znali su što imaju kod kuće. Nisam im bio Pandorina kutija“, kaže iskreno i danas, s odmakom, jasno vidi koliko mu je ta podrška značila. „Roditelji su uvijek bili uz mene, brat također. I mislim da bez toga ne bih bio ovo što sam danas“, odlučno tvrdi.

I premda je danas njegov život pod svjetlima reflektora, sve se kod Petra i dalje vrti oko obitelji, vrijednosti koje je stekao u djetinjstvu i ljudi koji su mu pokazali kako ostati svoj - a sada je spreman podijeliti svoju priču s publikom.

