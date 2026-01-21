Bankarice u Osijeku ukrale 2,4 milijuna eura! Operirale 20 godina, policija ih konačno uhitila

Policija je u utorak uhitila osobne bankarice koje se sumnjiče da su banku u Osijeku oštetile za nevjerojatnih 2.393.296,50 eura.

Riječ je o 58-godišnjakinji iz Osijeka i pet godina mlađoj ženi iz okolice Osijeka za koje postoji osnovana sumnja da su zlouporabile povjerenje i krivotvorile službene ili poslovne isprave.

Detalji operacije

Tereti ih se da su na radnim mjestima osobnih bankarica u banci u Osijeku sami sebi isplaćivale sredstva klijenata. Njihova "operacija" trajala je više od 20 godina, od 28. listopada 2005. pa sve do 13. ožujka prošle godine! Kako bi prekrile kazneno djelo, bankarice su izrađivale i potpisivale lažne i krivotvorene isprave te ih potom prikazivale kao prave.

Na temelju nalog suda, policija je u utorak pretražila domove i druge prostore na njihovim adresama te su im oduzeli računala i mobitele.

Obje su u utorak navečer predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, a Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku dostavljeno je posebno izvješće.

