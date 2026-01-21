FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVLJENI DETALJI /

Bankarice u Osijeku ukrale 2,4 milijuna eura! Operirale 20 godina, policija ih konačno uhitila

Bankarice u Osijeku ukrale 2,4 milijuna eura! Operirale 20 godina, policija ih konačno uhitila
×
Foto: Shutterstock

Na temelju nalog suda, policija je u utorak pretražila domove i druge prostore na njihovim adresama te su im oduzeli računala i mobitele

21.1.2026.
10:53
Erik Sečić
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policija je u utorak uhitila osobne bankarice koje se sumnjiče da su banku u Osijeku oštetile za nevjerojatnih 2.393.296,50 eura.

Riječ je o 58-godišnjakinji iz Osijeka i pet godina mlađoj ženi iz okolice Osijeka za koje postoji osnovana sumnja da su zlouporabile povjerenje i krivotvorile službene ili poslovne isprave.

Detalji operacije 

Tereti ih se da su na radnim mjestima osobnih bankarica u banci u Osijeku sami sebi isplaćivale sredstva klijenata. Njihova "operacija" trajala je više od 20 godina, od 28. listopada 2005. pa sve do 13. ožujka prošle godine! Kako bi prekrile kazneno djelo, bankarice su izrađivale i potpisivale lažne i krivotvorene isprave te ih potom prikazivale kao prave. 

Na temelju nalog suda, policija je u utorak pretražila domove i druge prostore na njihovim adresama te su im oduzeli računala i mobitele. 

Obje su u utorak navečer predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, a Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku dostavljeno je posebno izvješće. 

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrili smo detalje sulude potjere za Francuzom, evo kako je pobjegao policiji

 

OsijekPolicijaBankarica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBJAVLJENI DETALJI /
Bankarice u Osijeku ukrale 2,4 milijuna eura! Operirale 20 godina, policija ih konačno uhitila