PREKASNO SHVATILA /

Hrvatica izgubila 16.000 eura, napravila je veliku grešku: 'Stigla mi je poruka...'

Hrvatica izgubila 16.000 eura, napravila je veliku grešku: 'Stigla mi je poruka...'
Foto: Shutterstock/ilustracija

Kad je pokušala isplatiti iznos od 82.000 eura, koliko je račun prikazivao, stigla joj je poruka da prije isplate mora uplatiti dodatnih 9.000 eura poreza na dobit

20.1.2026.
10:20
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
Varaždinska policija zaprimila je prijavu žene (42) koja je u računalnoj prevari izgubila više tisuća eura, navodi se u utorak u dnevnom izvještaju. 

Sve je počelo kada je žena tijekom listopada prošle godine na društvenoj mreži pronašla platformu za trgovanje dionicama.

Nakon što se registrirala i uplatila početnih 250 eura, na mobitel je instalirala aplikaciju, a potom je od zasad nepoznate muške osobe dobivala upute o daljnjem poslovanju.

Prekasno shvatila 

Korisnički račun na platformi prikazivao je dobit pa je 42-godišnjakinja do prosinca još jednom uplatila novac, i to čak 15.700 eura. 

Kad je pokušala isplatiti iznos od 82.000 eura, koliko je račun prikazivao, stigla joj je poruka da prije isplate mora uplatiti dodatnih 9.000 eura poreza na dobit. Tek tada je shvatila da je riječ o prevari.

Policija ističe da poduzima sve mjere i radnje kako bi otkrili počinitelja. 

PrevaraPolicijaVaraždin
