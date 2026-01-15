Lakomisleni Slavonac ostao kraći za 21.300 eura: Evo kako je shvatio da je prevaren

Virovitička policija zaprimila je kaznenu prijavu 28-godišnjaka koji je postao žrtva prijevare pri ulaganju u kriptovalute, a vjerujući da uplaćuje porez i troškove naknade za povrat uloženog ostao je i bez 21.300 eura, izvijestili su u četvrtak iz PU Virovitičko-podravske.

Oštećeni je u listopadu 2025. pristupio internetskoj platformi putem koje je započeo ulaganje novca u trgovinu kriptovalutama. Nedugo potom telefonski ga je kontaktirala nepoznata ženska osoba koja se predstavila kao njegov osobni broker i uvjerila ga da u više navrata uplati dodatna sredstva, navodno radi povećanja dobiti. Iz policije nisu naveli kolika je bila visina ulaganja u kriptovalute.

Nakon što mu je prikazana određena "zarada", 28-godišnjak je pokušao povući novac na svoj bankovni račun. Tada su ga kontaktirale druge nepoznate osobe koje su od njega zatražile dodatne uplate, uz obrazloženje da je riječ o porezima i naknadama za prijenos sredstava. Vjerujući u istinitost navoda uplatio je još 21.300 eura, no isplatu nikada nije primio, nakon čega je shvatio da je prevaren.

Upozorenje policije

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje, a o utvrđenim okolnostima bit će dostavljeno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija ponovno upozorava građane na sve češće investicijske prijevare i poziva na povećan oprez jer su ulaganja u kriptovalute sama po sebi rizična, a dodatnu opasnost predstavljaju prevaranti koji se lažno predstavljaju kao investicijski savjetnici ili brokeri.

Građanima se savjetuje da budu sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju brzu i sigurnu zaradu, da se prije bilo kakvog ulaganja detaljno informiraju, da nikada ne uplaćuju dodatni novac kako bi im se omogućila isplata sredstava te da, prije donošenja financijskih odluka, potraže nepristrani stručni savjet.

