ZET dijeli otkaze zbog kaosa na božićnom domjenku! 'Pokrenuti su postupci'

ZET je pokrenuo postupke otkaza zbog povreda obveza iz radnog odnosa nakon božićnog domjenka sindikata koji se pretvorio u kaos, a u kojem je napadnut i član benda, potvrdio je za Net.hr glasnogovornik Domagoj Zeba nakon provedene interne istrage.

"Nastavno na događaje na domjenku Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb, proveden je interni postupak utvrđivanja činjenica i okolnosti te su pokrenuti postupci otkaza vezani za povredu obveza iz radnog odnosa. S obzirom na to da su postupci u tijeku, nismo u mogućnosti iznositi detaljnije informacije", kažu iz ZET-a.

Nastavak je to priče o domjenku Sindikata ZET-a iz prosinca koji je izmaknuo kontroli.

Zabavu je organizirao Sindikat autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska-Zagreb za 460 uzvanika u Rugvici, no stvari su vrlo brzo krenule po krivu.

Na snimkama koje su se proširile društvenim mrežama zabilježeno je skidanje jednog muškarca koji je gol plesao na stolu i mahao spolovilom pred svima.

Sindikat se ogradio

Iste je večeri situacija eskalirala kada se nekolicina gostiju popela na pozornicu i fizički nasrnula na članove benda koji su svirali tom prigodom.

Mediji su ranije prenijeli da su glazbenici lakše ozlijeđeni, dok je jedan član benda završio s teškim ozljedama trupa i glave te je zaradio šavove, podljeve te nekoliko slomljenih rebara.

"Napali su mene, njih 20 me cipelarilo jer nisam dao da nam diraju instrumente", kazao je napadnuti glazbenik za 24 sata.

Bend je osudio "divljački napad" na kolegu, koji je u međuvremenu pušten na kunu njegu.

Sindikat koji je domjenak organizirao ogradio se od postupaka pojedinaca, kazavši da je na tako velikom događaju "teško držati svakoga na oku i predvidjeti što će učiniti".

Najavili su tada da će sudionici neželjenog događaja biti isključeni iz Sindikata.

ZET se također ogradio od ponašanja pojedinaca i poručio da osuđuju svaki oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja svojih zaposlenika. Istaknuli su ipak da se sve dogodilo izvan radnog vremena na događaju koji nije organizirao ZET.

