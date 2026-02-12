Jedan video, jedna sekunda i sve se ruši: 'Smola' stiže na Voyo

Na streaming platformu Voyo dolazi dugoočekivana mini-serija "Smola", triler koji otvara jedno od najmračnijih poglavlja digitalnog doba. Kroz četiri epizode u trajanju od 50 minuta, ova društveno angažirana drama istražuje razorne posljedice osvetničke pornografije i nemoć pojedinca suočenog s nemilosrdnim internetskim linčem.

Foto: Voyo

Inspirirano stvarnim pričama: kada privatno postane javno

U središtu priče je Mina, koju tumači Milica Stefanović. Ona je u sedmom mjesecu trudnoće kada joj se život, koji je godinama gradila, urušava u jednom trenutku. Intimni video s bivšim partnerom, snimljen u privatnosti i bez njezina pristanka, završava na internetu i postaje viralan. Slijede osude, prijetnje i javno poniženje.

Serija nosi snažnu poruku kroz slogan "Internet sve pamti" i pokazuje kako digitalni trag može postati trajni teret za žrtvu, dok se počinitelj skriva iza anonimnosti. Redatelj i scenarist Slobodan Boban Skerlić gradi priču fokusirajući se na psihološke posljedice i traumu, a ne na eksplicitne prizore. U središtu je pitanje: kako nastaviti živjeti kada je najintimniji dio vašeg života postao dostupan svima?

Iako je radnja "Smole" fikcionalna, temelji se na stvarnim ispovijestima žena koje su prošle kroz slična iskustva. Time serija prelazi granice zabave i postaje društveni komentar.

Foto: Voyo

Autorski tim, predvođen producenticom Bojanom Maljević, želi potaknuti raspravu o potrebi zakonskih promjena. Njihov cilj je da se osvetnička pornografija prepozna i tretira kao zasebno i ozbiljno kazneno djelo.

Uz Milicu Stefanović, u seriji glume Strahinja Blažić, Milica Gojković, Marko Baćović, Srđan Timarov i Marko Gvero. Njihove izvedbe, pod redateljskom palicom Slobodana Skerlića, poznatog po projektima "Klan" i filmu "Do koske", donose emocionalnu težinu i autentičnost temi.

Foto: Voyo

Premijeru serije "Smola" ne propustite od petka, 13. veljače, ekskluzivno na platformi Voyo.