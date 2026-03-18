Filteri, šminka ili kut fotografiranja? Lori Loughlin izazvala rasprave: 'Ne liči na sebe!'

Poznata holivudska vizažistica Lyndsay Zavitz, čiji kistovi uljepšavaju lica poput Chrissy Teigen i Paule Abdul, ponovno je u središtu pozornosti. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, na kojoj je u krupnom planu glumica Lori Loughlin, pokrenula je pravu lavinu reakcija, a obožavatelji i kritičari ne prestaju raspravljati o drastično drugačijem izgledu šezdeset i jednogodišnje zvijezde kultne TV serije "Puna kuća".

Osveta nakon razvoda ili samo dobar make-up?

Fotografija prikazuje glumicu u glamuroznom izdanju jer se takva pojavila na gala večeri "Unforgettable Evening" u organizaciji Fonda za istraživanje raka kod žena. Naglašene oči, besprijekoran ten s mladenačkim sjajem i neutralne usne potpis su vizažistice Lyndsay Zavitz, poznate po "prirodnom glam" stilu koji naglašava ljepotu umjesto da je prikriva. Međutim, upravo je taj izgled potaknuo medije da ga nazovu "osvetničkim osvježenjem", aludirajući na glumičin razvod od supruga Mossima Giannullija u listopadu 2025. godine.

Foto: Instagram screenshot/@lyndsayzmakeup

Zavitz, koja je već godinama glavna vizažistica obitelji Loughlin, uključujući i kćeri Oliviju Jade i Isabellu Rose, ovom je objavom potvrdila svoj status majstorice transformacije. Njezin rad redovito se pojavljuje u poznatim časopisima i na crvenim tepisima, a svoje znanje prenosi i na masterclassovima koje održava dva puta godišnje. Ova objava, međutim, nadmašila je uobičajeni interes za njezin rad i pokrenula raspravu koja nadilazi tehniku šminkanja.

Od divljenja do nevjerice i osude

Zanimljivo je primijetiti da se lice glumice vidno razlikuje na fotografiji koju je objavila Zavitz i na fotografijama fotografiranim tijekom događaja.

Foto: Hutchins Photo/ipa-agency.net/IPA/Profimedia

Komentari ispod objave najbolje oslikavaju podijeljenost javnosti. Dok su jedni oduševljeni glumičinim izgledom, ostavljajući komentare poput: "Kako izgleda tako dobro. Moj Bože", i brojne emotikone vatre, drugi su izrazili potpunu nevjericu. "To ne može biti ona. Izgleda kao druga osoba. To je potpuno drugačije lice", napisao je jedan korisnik, a s njim se složio i drugi: "Uopće više ne liči na sebe."

Moguće je da je razlika u kutu fotografiranja, izrazu lica glumice, osvjetljenju, a neki su posumnjali na photoshop i filtere. Dokaz je ovo da društvene mreže nisu odraz stvarnosti i da objave uvijek treba promatrati sa zrnom soli.

