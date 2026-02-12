Olimpijsko selo skriva tajnu o kojoj se šuti: Brojke iz Milana mnoge su iznenadile

Olimpijske igre desetljećima nisu samo pozornica vrhunskog sporta, već i mjesto na kojem se, daleko od očiju javnosti, odvija sasvim drugačija dinamika. Organizatori ljetnih i zimskih Igara već godinama osiguravaju besplatan pristup kontracepciji za sportaše, promičući odgovorno ponašanje u olimpijskim selima. Ni Milano–Cortina 2026. nije iznimka.

Prema The Sun, u periodu ovih Igara za oko 2.900 sportaša iz 92 nacionalna olimpijska odbora osigurano je više od 9.700 muških i ženskih prezervativa, raspoređenih u olimpijskim selima u Milanu, Cortini, Bormiju i Livignu. Riječ je o jednim od teritorijalno najrasprostranjenijih Zimskih igara u povijesti, no tradicija ostaje ista – ako zalihe nestanu, nove su dostupne na zahtjev.

Olimpijsko selo oduvijek je bilo specifičan prostor. Sportaši mjesecima, pa i godinama, žive u režimu potpune discipline bez izlazaka, uz strogu prehranu i fokus na oporavak. Kada natjecanje završi, pritisak popušta, emocije se miješaju s euforijom, a atmosfera postaje znatno opuštenija. Upravo zato organizatori preventivnim mjerama nastoje poslati jasnu poruku o odgovornosti.

Glasnogovornik Igara Milano–Cortina 2026. potvrdio je kako je osiguravanje kontracepcije dio dugogodišnje olimpijske prakse. Slična je situacija bila i na Ljetnim igrama u Parizu 2024., gdje je za više od 10.000 sportaša osigurano čak 230.000 različitih zaštitnih sredstava, uz promotivne poruke koje su naglašavale važnost pristanka i zaštite od spolno prenosivih bolesti.

Da se iza kulisa Igara događaju i osobne drame, pokazao je i nedavni slučaj norveškog biatlonca Sturle Holma Lægreida. Nedugo nakon osvajanja bronce, javno je priznao nevjeru, nadajući se da će iskrenost pomoći u popravljanju odnosa. Njegova ispovijest izazvala je val reakcija i podsjetila kako sportaši, unatoč medaljama, ostaju ljudi sa svojim slabostima.

Olimpijci su i ranije otvoreno govorili o specifičnoj atmosferi sela. Neki su priznali da su Igre mjesto snažnih emocija i spontanih poznanstava, dok su drugi upozoravali kako nedostatak discipline može postati ozbiljna distrakcija. Bivša američka nogometašica Hope Solo jednom je izjavila da olimpijsko selo može biti „ogroman izazov za koncentraciju“, ističući koliko je važno ostati fokusiran na primarni cilj – rezultat.

Zanimljivo je da su na Igrama u Tokiju 2020. sportaši spavali na kartonskim krevetima, što su mnogi tumačili kao pokušaj da se obeshrabri intimno ponašanje. Ipak, unatoč simbolici, naručeno je više od 160.000 prezervativa, potvrđujući kako tradicija nadilazi logističke eksperimente.

