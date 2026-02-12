Hajduk u središtu skandala zbog skandiranja i pirotehnike: Dinamo i Rijeka se pridružili kaznama

Hrvatski nogometni savez ovog vikenda imao je pune ruke posla nakon 21. kola Prve HNL, kada su incidenti na tribinama ponovno bacili sjenu na domaći nogomet. Najteže posljedice snosio je Hajduk, čiji su navijači na utakmici protiv Slaven Belupa istaknuli nasilne i rasističke poruke.

Pripadnici Torcide s poljudskog sjevera skandirali su fraze poput "Za dom spremni" i "Ubij Srbina", dok je u drugom poluvremenu razvijen transparent s uvredljivim natpisom usmjerenim prema susjedima s istoka. Navijači su dodatno zapalili pirotehniku i predmete, podsjećajući na nedavne nemile događaje u okolici Tuzle i sukob s Crvenom zvezdom.

Disciplinski sudac HNL-a, Alan Klakočer, odmah je reagirao. Hajduk je kažnjen s 6.500 eura zbog paljenja pirotehnike, dok je zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije dobio 15.000 eura. Ukupna kazna tako iznosi 21.500 eura, a temeljena je na članovima Disciplinskog pravilnika koji predviđaju stroge sankcije za recidiviste.

Hajduk se, kao višestruki prekršitelj, nalazi pod pojačanim nadzorom HNS-a. U slučaju novih incidenata, klub prijeti ne samo dodatna novčana kazna, već i djelomično ili potpuno zatvaranje stadiona za gledatelje, što bi imalo ozbiljne posljedice po prihod i reputaciju.

Ni drugi hrvatski velikani nisu prošli nekažnjeno. Nakon velikog derbija na Rujevici, Rijeka je dobila kaznu od 5.500 eura zbog pirotehnike i 4.000 eura zbog rasizma i diskriminacije, ukupno 9.500 eura. Dinamo je pak kažnjen s 4.000 eura zbog paljenja pirotehnike, čime je i “Modrima” napunjena HNS-ova blagajna.

Ovi incidenti ponovo otvaraju pitanje sigurnosti i odgovornosti navijača u hrvatskom nogometu. Iako sport uvijek privlači strast i emocije, ponavljajući rasistički ispadi i nasilno ponašanje pokazuju da je disciplina i kontrola na tribinama nužna. HNL i klubovi sada se suočavaju s izazovom kako kombinirati sportski duh s potrebom za sigurnim i tolerantnim okruženjem za sve posjetitelje stadiona.

