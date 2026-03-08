Četiri naša slalomaša love bodove u susjedstvu: Za jednoga je ovo posebno važna utrka

Kranjska Gora, slalom (M)

9:30/12:30

Startna lista:

22. Samuel Kolega

24. Filip Zubčić

32. Istok Rodeš

69. Tvrtko Ljutić

Uživo

- Utrka počinje u 9:30. Možete ju pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr. Televizijski prijenos je na HRT 2.

Foto: Screenshot/FIS

Najava

Nedjelja u Kranjskoj gori donosi pretposljednji slalom sezone u Svjetskom kupu. U slovenskom skijalištu u subotu je u veleslalomu Filip Zubčić zauzeo 21. mjesto.

U nedjeljnom slalomu pridružuju mu se još tri hrvatska predstavnika. Samuel Kolega krenut će 22., Filip će biti dva mjesta iza njega. Istok Rodeš ima startni broj 32., dok će naš najmlađi predstavnik, Tvrtko Ljutić startati kao 69.

Ovo je posljednji slalom prije završnice na koju će se plasirati najboljih 25 skijaša. Samuel Kolega upravo je 25. u poretku slaloma i bodovi u Sloveniji su mu nasušno potrebni. Prva vožnja počinje u 9:30, a druga u 12:30.

