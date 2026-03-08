FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRANJSKA GORA /

Četiri naša slalomaša love bodove u susjedstvu: Za jednoga je ovo posebno važna utrka

Četiri naša slalomaša love bodove u susjedstvu: Za jednoga je ovo posebno važna utrka
×
Foto: Marco BERTORELLO/AFP/Profimedia

Tekstualni prijenos slaloma iz Kranjske Gore možete pratiti na portalu Net.hr.

8.3.2026.
6:25
Sportski.net
Marco BERTORELLO/AFP/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kranjska Gora, slalom (M)
9:30/12:30

Startna lista: 
22. Samuel Kolega
24. Filip Zubčić
32. Istok Rodeš
69. Tvrtko Ljutić

Uživo

- Utrka počinje u 9:30. Možete ju pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr. Televizijski prijenos je na HRT 2.

Četiri naša slalomaša love bodove u susjedstvu: Za jednoga je ovo posebno važna utrka
Foto: Screenshot/FIS

Najava

Nedjelja u Kranjskoj gori donosi pretposljednji slalom sezone u Svjetskom kupu. U slovenskom skijalištu u subotu je u veleslalomu Filip Zubčić zauzeo 21. mjesto. 

U nedjeljnom slalomu pridružuju mu se još tri hrvatska predstavnika. Samuel Kolega krenut će 22., Filip će biti dva mjesta iza njega. Istok Rodeš ima startni broj 32., dok će naš najmlađi predstavnik, Tvrtko Ljutić startati kao 69. 

Ovo je posljednji slalom prije završnice na koju će se plasirati najboljih 25 skijaša. Samuel Kolega upravo je 25. u poretku slaloma i bodovi u Sloveniji su mu nasušno potrebni. Prva vožnja počinje u 9:30, a druga u 12:30. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati ustali u četiri ujutro zbog F1: Filip Brkić emisiju otvorio riječima koje su svi zapamtili

Skijanje Svjetski KupSlalomKranjska GoraFilip ZubčićTvrtko LjutićIstok RodešSamuel Kolega
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx