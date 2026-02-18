FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GLAVU GORE /

Zrinka u suzama pred našim kamerama: 'Razočarana sam, slušala sam glupe savjete'

Zrinka je bila jako razočarana nakon slaloma, a s njom je u Cortini razgovarala naša Ines Goda Forjan

18.2.2026.
20:22
Sportski.net
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je u četvrtak 26. mjesto u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.

Kraj je to vrlo teške Zrinkine sezone nakon što je prošle godine uzela Mali kristalni globus u slalomu. Zrinka je bila jako razočarana nakon slaloma, a s njom je u Cortini razgovarala naša Ines Goda Forjan

"Teško je. Sve u svemu, jako loša sezona, ali postojala je nada. Dala sam sve od sebe, ali na kraju nisam bila ni blizu", rekla je Zrinka susprežući suze.

'Morala sam ranije reagirati'

"Razočarana sam, ali više na cijelu sezonu i ovo je sad samo još jedan takav rezultat. Neke odluke su bile loše, neke glupe savjete sam slušala, razočarana sam u svoj tim, ali sad je kasno, morala sam prije reagirati. Sad moramo čekati sljedeću sezonu jer ova je izgubljena", očajna je Zrinka.

"I Shiffrin je dokazala da put nije uvijek lagan, drago mi je da je pobijedila, stvarno je najbolja. Nekome su se stvari posložile", zaključila je Zrinka.

Zrinka LjutićZimske Olimpijske Igre 2026SlalomAlpsko Skijanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx