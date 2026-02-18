Zrinka u suzama pred našim kamerama: 'Razočarana sam, slušala sam glupe savjete'

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je u četvrtak 26. mjesto u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.

Kraj je to vrlo teške Zrinkine sezone nakon što je prošle godine uzela Mali kristalni globus u slalomu. Zrinka je bila jako razočarana nakon slaloma, a s njom je u Cortini razgovarala naša Ines Goda Forjan.

"Teško je. Sve u svemu, jako loša sezona, ali postojala je nada. Dala sam sve od sebe, ali na kraju nisam bila ni blizu", rekla je Zrinka susprežući suze.

'Morala sam ranije reagirati'

"Razočarana sam, ali više na cijelu sezonu i ovo je sad samo još jedan takav rezultat. Neke odluke su bile loše, neke glupe savjete sam slušala, razočarana sam u svoj tim, ali sad je kasno, morala sam prije reagirati. Sad moramo čekati sljedeću sezonu jer ova je izgubljena", očajna je Zrinka.

"I Shiffrin je dokazala da put nije uvijek lagan, drago mi je da je pobijedila, stvarno je najbolja. Nekome su se stvari posložile", zaključila je Zrinka.