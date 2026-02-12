Prije 10 mjeseci slomljena noga, danas olimpijska prvakinja!

Deset mjeseci nakon dvostrukog prijeloma lijeve tibije i fibule koji je skoro doveo do okončanja karijere, Talijanka Federica Brignone slavila je u superveleslalomu, osvojivši svoj prvi olimpijski naslov pred domaćom publikom u dobi od 35 godina.

Najbolja skijašica svijeta i svjetska prvakinja u veleslalomu, od početka Olimpijskih igara govorila je da nije izliječena, da je još uvijek boli od tog strašnog pada u travnju 2025. i da stoga ne može skijati svom snagom.

Ali u četvrtak je samoproglašena "Tigrica" ​​pokazala puni raspon svojih vještina, napadajući od početka do kraja unatoč izazovnim vremenskim uvjetima, a istovremeno održavajući preciznost u teškim zavojima koji su uzrokovali pogreške mnogih vrhunskih skijašica.

"Nevjerojatno je, samo sam se usredotočila na to da dam sve od sebe, nisam mislila da mogu osvojiti zlato. Uspjela sam to danas, možda upravo zato što sam sebe vidjela kao autsajdera", kazala je, a oduševljen je bio i njezin brat, Davide Brignone.

"Prije deset mjeseci, bilo je nemoguće, samo sam želio da se može vratiti normalnom životu. To je kao san“.

"Čestitam Fede, kakav nevjerojatan povratak", reagirala je američka zvijezda Lindsey Vonn na X, koja je u nedjelju slomila lijevu nogu tijekom spusta u Cortini.

Federica Brignone još bi uvijek bila na rehabilitaciji da je snaga volje i natjecateljski duh nisu doveli do startne linije Olimpijskih igara u Cortini nakon ozljede koja je u travnju ugrozila njenu karijeru, rekao je u četvrtak glavni liječnik talijanske reprezentacije.

"Uložila je sve u to, pokazala je pravu snagu volje i želju da bude ovdje kako bi bila konkurentna, a ne samo da bi sudjelovala“, rekao je novinarima nakon utrke Andrea Panzeri, voditelj Liječničke komisije Talijanskog saveza za zimske sportove."Da je normalna osoba, još uvijek bi bila na rehabilitaciji.“

Nakon nesreće u travnju, Panzeri je bio dio tima koji je dva puta operirao Brignone i pratio je korak po korak tijekom oporavka. Brignone se vratila skijanju krajem studenog, a natjecanju u siječnju na Kronplatzu, gdje je postigla nevjerojatno šesto mjesto.Panzeri je rekao da iako je faza rehabilitacije sada završena, Brignone još uvijek treba vratiti punu atletsku kondiciju i upravljati boli koju i dalje osjeća.

"Nemojte misliti da joj skijanje ne uzrokuje bol“.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljutić, nakon nešto slabijeg nastupa, sutra lovi priključak s najboljim skijašicama današnjice