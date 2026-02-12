Ispisana je povijest sporta Bosne i Hercegovine: Ovakav rezultat nisu nikada imali

Elvedina Muzaferija, bosanskohercegovačka alpska skijašica ispisala je povijest BiH sporta. Zauzela je 16. mjesto u superveleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama 2026 u Cortini.

To je najbolji rezultat ikada za Bosnu i Hercegovinu na Zimskim olimpijskim igrama. Time je popravila svoje 20. mjesto iz spusta od prije nekoliko dana. Elvedina je zaostala +2,44 za pobjednicom Federicom Brignone. Talijanka je napravila pravo čudo jer se do nedavno oporavljala od teške ozljede. Više o tome pročitajte OVDJE.

Srebro je osvojila Francuskinja Romane Miradoli, a broncu Austrijanka Cornelia Hütter.

