FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRAVO /

Ispisana je povijest sporta Bosne i Hercegovine: Ovakav rezultat nisu nikada imali

Ispisana je povijest sporta Bosne i Hercegovine: Ovakav rezultat nisu nikada imali
×
Foto: François-xavier Marit/afp/profimedia

To je najbolji rezultat ikada za Bosnu i Hercegovinu na Zimskim olimpijskim igrama

12.2.2026.
12:55
Sportski.net
François-xavier Marit/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Elvedina Muzaferija, bosanskohercegovačka alpska skijašica ispisala je povijest BiH sporta. Zauzela je 16. mjesto u superveleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama 2026 u Cortini.

To je najbolji rezultat ikada za Bosnu i Hercegovinu na Zimskim olimpijskim igrama. Time je popravila svoje 20. mjesto iz spusta od prije nekoliko dana. Elvedina je zaostala +2,44 za pobjednicom Federicom Brignone. Talijanka je napravila pravo čudo jer se do nedavno oporavljala od teške ozljede. Više o tome pročitajte OVDJE.

Srebro je osvojila Francuskinja Romane Miradoli, a broncu Austrijanka Cornelia Hütter.

POGLEDAJTE VIDEO: Kožica nezadovoljna promašajima, na kraju zadovoljavajuće mjesto hrvatske predstavnice

Bosna I HercegovinaAlpsko SkijanjeZimske Olimpijske Igre 2026Cortina D'ampezzoSuperveleslalom
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx