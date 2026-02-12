Pobijedila je Janicu prije 21 godinu, umirovila se prije 15, a sada će nastupiti na ZOI sa sinom

Zimske olimpijske igre pune su nevjerojatnih priča, a jednu takvu priča olimpijka koja se službeno umirovila prije 15 godina, da bi u Cortinu došla kao stjegonoša druge države.

Riječ je o Sari Schleper. Ako ste pratili skijanje u doba Janice Kostelić onda ju se sjećate kao vesele Amerikanke koja je bila solidna slalomašica. U Svjetskom kupu je jedinu pobjedu zabilježila 2005. kada je u Lenzerheideu slavila u slalomu upravo ispred Janice. Upisala je 4 postolja u Svjetskom kupu, a SAD je predstavljala na četirima Olimpijskim igrama s najboljim plasmanom desetim mjestom u slalomu u Torinu 2006.

Foto: Franck Fife/afp/profimedia

2011 je službeno, prvi put, završila karijeru u austrijskom Lienzu. Kao što je postalo tradicionalno - skijašica u svojoj oproštajnoj utrci može nositi bilo koju odjeću koju želi - Schleper je nosila tanku smeđu ljetnu haljinu, golih ruku i golih nogavica, te se zaustavila na pola staze kako bi podigla svog malog sina. Zatim je ostatak staze odskijala s dječakom u naručju, na uživanje publike i kolega skijaša.

Foto: Samuel Kubani/afp/profimedia

Ona i sin napravili su presedan

Nitko tada nije niti pomišljao da će Sarah nastupati na Olimpijskim igrama 15 godina kasnije i to upravo uz sina kojeg je tada nosila u naručju. Naime, Sarah je 2014. dobila meksičko državljanstvo, vratila se skijanju i nastupala na ZOI 2018., 2022. i sada 2026. Ovo su joj treće ZOI pod meksičkom zastavom i sedme ukupno.

Ove godine imala je čast nositi zastavu Meksika i pozornost dijeliti sa svojim sinom. 18-godišnji Lasse Gaxiola nastupat će u muškom slalomu. Prvi put će na istim Igrama nastupiti majka i sin.

Foto: Daniel A. Anderson/zuma Press/profimedia

Sarah će nastupiti već u superveleslalomu u četvrtak kao posljednja 43. i time će postati najstarija skijašica koja je nastupala na Olimpijskim igrama.

"Jednostavno volim svoj sport, volim skijaške utrke, volim predstavljati Meksiko. Za mene je radost Olimpijskih igara sport, a za mene je sport život."

POGLEDAJTE VIDEO: Kožica nezadovoljna promašajima, na kraju zadovoljavajuće mjesto hrvatske predstavnice