PRKOSIO JE ZABRANAMA /

Afera kaciga dobila kraj: Olimpijac saznao sudbinu zbog mrtvih prijatelja

Afera kaciga dobila kraj: Olimpijac saznao sudbinu zbog mrtvih prijatelja
Foto: Screenshot/rtldanas

Ukrajinac je ponedjeljak na treningu nosio 'kacigu sjećanja'

12.2.2026.
9:28
Hina
Screenshot/rtldanas
Ukrajinski reprezentativac u skeletonu Vladislav Heraskevič (27) diskvalificiran je s Olimpijskih igara nakon što nije želio odustati od nastupa sa "kacigom sjećanja" u čast poginulih u ratu s Rusijom.

Unatoč izričitoj zabrani Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), Heraskevič je inzistirao na nastupu s kacigom na kojoj su fotografije 24 ukrajinska sportaša ubijena u ruskoj invaziji na njegovu zemlju.

Ukrajinac je ponedjeljak na treningu nosio "kacigu sjećanja", MOO mu je potom zabranio nošenje kacige zbog pravila kojim se zabranjuju bilo kakve političke izjave na borilištima.

No, Heraskevič nije želio odustati i sve je završilo njegovom diskvalifikacijom.

"Diskvalificiran je," rekao je glasnogovornik Ukrajinskog olimpijskog odbora nakon što je MOO ponudio Heraskeviču mogućnost nošenja crne trake na ruci umjesto kacige.

"Bilo je to emotivno jutro, nažalost nismo uspjeli doći do rješenja," poručila je predsjednica MOO-a Kirsty Coventry.

"Nije stvar poruke, već pravila," dodala je.

Njegov trener Mikhailo Geraskevič je najavio žalbu Sportskom arbitražnom sudu (CAS).

Zimske Olimpijske Igre 2026MooSanjkanje
