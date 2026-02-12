FREEMAIL
Jedna od najboljih skijašica vratila se nakon dvije teške godine: 'Ovaj trenutak čekam...'

Jedna od najboljih skijašica vratila se nakon dvije teške godine: 'Ovaj trenutak čekam...'
Foto: Eibner-pressefoto/memmler/imago Sportfotodienst/profimedia

Vlhova je prije ozljede bila ponajbolja skijašica svijeta, a na prošlim je ZOI u Pekingu bila zlatna u slalomu

12.2.2026.
9:20
Sportski.net
Eibner-pressefoto/memmler/imago Sportfotodienst/profimedia
Petra Vlhova nastupila je u utorak u timskoj kombinaciji na Zimskim olimpijskim igrama. Katarina Srobova nastupila je u spustu, a Vlhova u slalomu.

Iako je Vlhova pregazila vrata i odustala nakon pola staze, taj je nastup bio povratak Petre Vlhove u skijanje nakon dvije godine. Iza nje je naporan oporavak od teške ozljede koljena koju je zadobila u siječnju 2024. "Ovaj trenutak čekam više od dvije godine. Bio je to jedan od onih vrlo ponosnih dana u životu. Ne zbog toga kako je ispalo već zato što nikad nisam odustala i vjerovala da to mogu ponoviti. Nije bilo lako i znam da neće biti lako, ali odlučna sam da se borim i vratim u punoj snazi", napisala je Slovakinja na svom Instagramu pa nastavila. 

 

 

Hvala svima koji su bili uz mene od početka ovog putovanja. Uglavnom mojoj ekipi, mojim sponzorima i zadnje ali ne i najmanje važno Milanu Gaspareku koji nikad nije odustao od mene i doveo koljeno u najbolju formu. Hvala i vidimo se u srijedu".

U srijedu je na rasporedu ženski slalom, nadamo se da ćemo Vlhovu vidjeti u pravom izdanju, a povratak na vrh će sigurno biti dug. Podsjetimo, Vlhova je prije ozljede bila ponajbolja skijašica svijeta, a na prošlim je ZOI u Pekingu bila zlatna u slalomu.

